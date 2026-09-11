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Anthropic: Inteligența artificială a fost folosită în Yemen pentru proiectarea de rachete ghidate

O grupare din nordul Yemenului, descrisă de compania americană Anthropic drept „actori rău intenționați”, a folosit inteligența artificială Claude pentru a încerca să dezvolte mai multe tipuri de arme ghidate.
Anthropic: Inteligența artificială a fost folosită în Yemen pentru proiectarea de rachete ghidate
Sursa foto: AI
Radu Mocanu
11 sept. 2026, 14:56, Știri externe
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„Am identificat o celulă a unui actor malițios, cu sediul în nordul Yemenului, care derula trei programe de dezvoltare a armamentului”, a anunțat vineri compania americană, citată de AFP

Printre acestea se numărau o rachetă ghidată echipată cu un sistem de control al zborului de tip smartphone, un proiect de rachetă balistică cu o rază de acțiune de peste 2.000 de kilometri și o armă de tip planor hipersonic. 

Compania susține că membrii celulei au utilizat Claude pentru a înlocui o echipă de ingineri specializați în dezvoltarea software-ului pentru ghidarea, navigare și controlul armelor aeriene.  Gruparea ar fi efectuat și un test eșuat de lansarea a unei rachete ghidate.

Anthropic precizează însă că nu are dovezi că actorii implicați au reușit să dezvolte și să folosească un dispozitiv operațional.

Anthropic a precizat că a identificat operațiunile și a blocat imediat conturile asociate acestora, partajând datele cu parteneri publici și privați pentru a limita riscurile de securitate.  

Deși compania de inteligență artificială nu a precizat numele grupării, este posibil ca aceștia să fie rebelii houthi. 

Evoluțiile de securitate la Marea Roșie

Dezvăluirile survin pe fondul unei escaladări majore a luptelor în Yemen, unde rebelii houthi controlează o mare parte din nordul țării, inclusiv capitala Sanaa, și înaintează spre strâmtoarea strategică Bab el Mandeb. 

Obiectivul rebelilor susținuți de Iran este preluarea controlului întregii coaste yemenite la Marea Roșie. 

O eventuală preluarea a controlului asupra strâmtorii Bab el Mandeb ar afecta situația energetică mondială, mai ales în contextul blocajului din Ormuz. Se estimează că aproximativ 7% din producția mondială de petrol trece prin această zonă. Astfel, rebelii ar putea să exercite presiuni asupra transporturilor comerciale și exporturilor de petrol ale Arabiei Saudite. 

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