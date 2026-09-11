Cum a ajuns sondajul despre Ceaușescu de la București la Sputnik și RIA Novosti, cu ajutorul AI. Anthropic dezvăluie traseul știrilor românești în presa de stat rusă

Anthropic, compania care dezvoltă Claude, descrie cazul într-un amplu raport privind utilizările abuzive ale inteligenței artificiale. Documentul analizează operațiuni identificate și întrerupte de companie în perioada decembrie 2025 – august 2026 și acoperă atacuri cibernetice, operațiuni de influență, supraveghere, fraude, utilizări biologice periculoase și dezvoltarea de armament.

Anthropic afirmă că a identificat patru conturi prin care diferiți operatori foloseau Claude practic ca pe un desk de producție editorială pentru instituții media rusești de stat. Materialele procesate cu ajutorul inteligenței artificiale ajungeau la Sputnik Moldova, RIA Novosti, Sputnik en Español, Sputnik Africa și în redacția în limba engleză a RT.

Un singur operator putea face munca unei întregi echipe

În cazul destinat publicului rusofon din Republica Moldova, un fost redactor-șef al Sputnik Moldova ar fi introdus în Claude materiale apărute în spațiul informațional românesc și moldovenesc.

Printre surse se aflau știri, date din sondaje de opinie și postări ale politicienilor de opoziție de pe rețelele sociale. Inteligența artificială era utilizată pentru transformarea lor în articole în limba rusă, adaptate pentru publicare.

Rezultatele ajungeau pe canalul Telegram al Sputnik Moldova și la RIA Novosti.

Anthropic subliniază că rolul AI nu se limita la o simplă traducere. Claude fusese integrat într-un flux editorial deja funcțional, în rol de sub-editor și producător de conținut, ceea ce permitea unui singur angajat să obțină un volum de producție care, în condiții obișnuite, ar fi necesitat o întreagă echipă de redactori.

Mecanismul: aceeași poveste apare în mai multe locuri și pare „confirmată”

După publicarea la Sputnik Moldova sau RIA Novosti, materialele erau reluate de alte site-uri rusești sau moldovenești. În acest fel, aceeași afirmație apărea în mai multe surse și putea da cititorului impresia că informația fusese verificată independent.

Anthropic vorbește despre crearea unor „false verification loops” – bucle false de verificare.

„Aceeași poveste era repetată de diferite publicații astfel încât să pară că a fost confirmată independent”, explică raportul.

În ecosistemul moldovenesc de amplificare, Anthropic enumeră inclusiv domeniile EADaily, Point.md, VZ.ru, Mos.news și versiunea rusă a Euronews, fără a spune că toate materialele publicate de aceste site-uri făceau parte din operațiune.

Este o diferență importantă față de propaganda clasică: AI-ul nu trebuia neapărat să inventeze de la zero o narațiune. Putea prelua o afirmație existentă, să o traducă și să o reformuleze și deformeze rapid, după care aceasta intra într-un circuit de republicare care îi putea conferi aparența unei informații provenite din mai multe surse.

Un exemplu concret: de la Claude la Telegram și apoi la RIA Novosti

Compania prezintă o postare publicată de Sputnik Moldova 2.0 referitoare la un sondaj INSCOP despre percepția românilor asupra lui Nicolae Ceaușescu. Postarea în limba rusă a strâns aproximativ 2.090 de vizualizări.

Anthropic spune că a putut identifica textul produs cu Claude în materialul publicat. Ulterior au apărut titluri cu mici modificări la RIA Novosti, iar articolul RIA a fost preluat mai departe de alte publicații pro-Kremlin.

Canalul Telegram Sputnik Moldova 2.0 are în prezent aproximativ 8.900 de abonați.

Compania avertizează însă că nu poate determina ce proporție din producția totală a acestor instituții media a trecut prin fluxuri care foloseau Claude. Cu alte cuvinte, raportul confirmă anumite materiale și operațiuni, nu susține că toate articolele Sputnik Moldova sau RIA Novosti au fost generate sau procesate cu AI.

Anthropic: au fost amplificate afirmații fabricate despre Maia Sandu

Potrivit Anthropic, același operator a amplificat afirmații „fabricate și defăimătoare” despre președinta Republicii Moldova înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

Anthropic arată însă că unele dintre campaniile de influență analizate au fost sincronizate cu alegeri naționale și oferă drept exemplu explicit Republica Moldova, unde „presa de stat rusă a produs afirmații fabricate despre președinta Moldovei înaintea votului din septembrie 2025”.

Constatările companiei se suprapun unui context mult mai larg documentat ulterior de observatorii internaționali.

Raportul final al OSCE/ODIHR privind alegerile parlamentare moldovenești din 2025 a stabilit că scrutinul a fost competitiv, însă procesul electoral a fost afectat de ingerințe externe, finanțări ilicite, atacuri cibernetice și dezinformare pe scară largă. Observatorii au consemnat și existența unor investigații jurnalistice privind rețele finanțate din exterior pentru cumpărarea voturilor și răspândirea dezinformării.

AI-ul era folosit și pentru a elimina semnele de îndoială

Raportul Anthropic descrie o practică și mai sensibilă observată în operațiunile de influență investigate.

Într-un caz legat de presa rusă de stat, modelul AI a semnalat anumite afirmații drept neverificate, dar operatorul i-a cerut să elimine rezervele și să prezinte informațiile ca fiind confirmate.

Compania spune că această tehnică face parte dintr-un fenomen mai larg de „spălare” a sursei și a gradului de certitudine: originea de stat a unei informații este estompată, iar aceeași narațiune este trecută prin mai multe canale până când poate părea o informație provenită din surse independente.

Raportul mai arată că operatorii unor campanii încercau să elimine inclusiv indicii că textele fuseseră produse automat și îi cereau AI-ului ca materialele să pară cât mai naturale.

RIA Novosti și Sputnik sunt vizate de restricțiile UE

Atât Sputnik, cât și RIA Novosti se află deja în vizorul Uniunii Europene pentru rolul lor în operațiunile informaționale ale Kremlinului.

UE a suspendat încă din 2022 activitățile de difuzare ale Sputnik și ale filialelor sale. În mai 2024, Consiliul UE a extins măsurile și asupra RIA Novosti, alături de Voice of Europe, Izvestia și Rossiyskaya Gazeta.

Consiliul UE spune că respectivele instituții se află sub controlul permanent, direct sau indirect, al conducerii Federației Ruse și au contribuit la propaganda privind războiul din Ucraina și la destabilizarea statelor vecine.