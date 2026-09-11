Cum și-ar fi regizat preotul Ciprian Mega propriul „atentat”: benzină pentru o mașină diesel, un preot ascuns în autoturism și mesaje către Moscova

Alături de Ciprian Mega au fost trimiși în judecată preotul Dumitru Ionuț Popescu și Aurel-Dumitru Gurău, cântăreț bisericesc și polițist local. Mega este acuzat de complicitate la distrugere, instigare la fals intelectual în formă continuată, uz de fals și divulgarea unor informații nepublice. Popescu este acuzat că ar fi incendiat efectiv autoturismul, iar Gurău, de complicitate la distrugere.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că anchetatorii consideră că incendierea nu a fost un incident spontan, ci punctul final al unui plan pregătit în perioada 31 ianuarie – 5 februarie 2025. În acel moment, Ciprian Mega se afla într-un conflict puternic cu Episcopia Ortodoxă a Oradiei și fusese suspendat din funcția de paroh și oprit de la slujire.

Anchetatorii susțin că incidentul ar fi urmat să întărească imaginea publică pe care Mega și-o construise în acea perioadă, aceea a unui cleric persecutat și amenințat din cauza confruntării sale cu conducerea bisericească. După incendiu, evenimentul a fost prezentat în spațiul public drept o posibilă tentativă de asasinat.

Potrivit surselor judiciare, înainte de incendiu, Ciprian Mega se afla în contact cu Nikolai Balașov, fost oficial important al Departamentului pentru Relații Externe al Patriarhiei Moscovei. Cu doar câteva ore înainte de incendiere, Mega i-ar fi cerut acestuia să-l primească urgent la Moscova pe Dumitru Popescu, pentru a-i transmite un mesaj „important” și „confidențial”. După incendiu, Mega i-ar fi trimis lui Balașov fotografii cu mașina arsă și un articol în care incidentul era prezentat drept un posibil atentat

Benzină cumpărată pentru un autoturism diesel

Potrivit informațiilor obținute de MEDIAFAX din surse judiciare, pe 3 februarie 2025, Ciprian Mega și Dumitru Ionuț Popescu s-ar fi deplasat cu autoturismul Mazda la o benzinărie din Oradea, unde au cumpărat aproximativ 15 litri de benzină. Combustibilul ar fi fost pus într-un recipient și într-o canistră roșie, iar plata ar fi fost făcută de Mega.

Detaliul considerat relevant de anchetatori este că mașina avea motor diesel. Ulterior, expertizele efectuate în dosar ar fi indicat că pentru declanșarea incendiului a fost folosită benzină ca accelerator al arderii.

Planul ar fi fost însă aproape dat peste cap de o defecțiune a mașinii. Mazda nu a mai pornit după oprirea la benzinărie și a rămas acolo.

În discuțiile analizate de anchetatori, Mega i-ar fi cerut lui Aurel-Dumitru Gurău să găsească un mecanic care să repare autoturismul „superficial”. Procurorii au interpretat acest detaliu ca fiind relevant pentru intenția celor implicați: mașina trebuia, în opinia anchetatorilor, să mai poată circula doar suficient cât să ajungă în locul ales pentru incendiere.

Drumul spre Ștei și omul care ar fi rămas ascuns în Mazda

În seara de 4 februarie, cei trei s-ar fi întâlnit din nou la benzinărie. În jurul orei 22:49, Ciprian Mega ar fi plecat la volanul Mazdei spre Ștei, în mașină aflându-se și Popescu și Gurău.

Autoturismul a ajuns ulterior într-o parcare de pe DN76, la ieșirea din localitatea Drăgănești.

Acolo urma să aibă loc, potrivit surselor judiciare, partea esențială a scenariului.

Doi preoți, Ciprian Hulber și Nicolae Rusu, au ajuns în zonă pentru a se întâlni cu Mega. Anchetatorii susțin că aceștia nu știau despre presupusul plan. Înainte de sosirea lor, Popescu ar fi verificat zona în care urma să se ascundă după incendiere.

Când cei doi preoți au ajuns, Popescu ar fi rămas ascuns în interiorul Mazdei, astfel încât să nu fie observat. Mega le-ar fi cerut celorlalți să nu se apropie de autoturism, spunându-le că bănuiește că în mașină ar putea exista microfoane sau tehnică de ascultare.

Mega și Gurău au plecat apoi împreună cu cei doi preoți spre Ștei.

La aproximativ trei minute după ce autoturismul în care se aflau aceștia s-a îndepărtat, imaginile video analizate în anchetă arată că Mazda a fost cuprinsă de flăcări și s-a produs o explozie. În imagini ar apărea și o siluetă care fuge dinspre mașină către câmp. Anchetatorii susțin că persoana respectivă era Popescu.

Ciprian Mega a sunat ulterior la 112 și a anunțat incendiul. Potrivit surselor judiciare, apelul ar fi fost făcut după insistențele unuia dintre preoții aflați cu el.

S-ar fi întors după Popescu la locul incendiului, apoi din nou pentru a căuta urme

Surse judiciare arată pentru MEDIAFAX că, în jurul orei 03:40, Ciprian Mega și Aurel Gurău s-ar fi întors în apropierea locului incendiului cu un Audi și l-ar fi recuperat pe Popescu, care ar fi rămas ascuns în zonă după incendiere.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 06:30, Mega și Gurău s-ar fi întors din nou în zona în care avusese loc incendiul. Anchetatorii consideră că cei doi ar fi urmărit să identifice și să înlăture eventuale urme materiale rămase în locul în care Popescu se ascunsese.

Expertiza efectuată asupra mașinii ar fi exclus varianta unui incendiu pornit accidental de la instalația electrică sau din compartimentul motor. Focarul a fost identificat în habitaclul autoturismului, iar cauza indicată de specialiști a fost aprinderea intenționată a vaporilor unei substanțe inflamabile.

Incendiul, prezentat apoi drept posibil „atentat”

În orele și zilele care au urmat, incendiul a ajuns în spațiul public ca posibil atac îndreptat împotriva lui Ciprian Mega.

Anchetatorii plasează episodul în contextul conflictului pe care acesta îl avea cu Episcopia Oradiei. Mega fusese sancționat disciplinar, suspendat din funcția de paroh și se afla în cercetare bisericească.

Potrivit surselor judiciare, anchetatorii consideră că incendiul ar fi fost folosit pentru a consolida tocmai discursul potrivit căruia Mega era ținta unor acțiuni de intimidare și a unei persecuții din partea „sistemului” și a unor structuri din interiorul Bisericii.

Legătura cu Rusia: fotografiile mașinii arse, trimise unui apropiat al Patriarhiei Moscovei

Potrivit surselor judiciare, înainte de incendiu, Mega se afla deja în contact cu Nikolai Balașov, fost oficial important în Departamentul pentru Relații Externe al Patriarhiei Moscovei. Pe 4 februarie, cu doar câteva ore înainte de incendiere, Mega i-ar fi cerut lui Balașov să-l primească urgent la Moscova pe Popescu, pentru a-i transmite un mesaj „important” și „confidențial”.

După incendiu, pe 6 februarie, Mega i-ar fi trimis lui Balașov fotografii cu autoturismul ars și un articol în care incidentul era prezentat drept un posibil atentat. Anchetatorii consideră că episodul a fost folosit pentru a întări în fața unor reprezentanți ai Patriarhiei Moscovei narațiunea potrivit căreia Mega era persecutat de structuri bisericești din România.

Mega mai este acuzat într-un dosar conex de obținerea și folosirea unui certificat medical despre care anchetatorii susțin că se baza pe un diagnostic nereal, documentul fiind folosit pentru amânarea cercetării disciplinare bisericești.

Ciprian Mega mai este trimis în judecată și pentru divulgarea unor informații nepublice, după ce ar fi publicat pe Facebook fragmente din declarația unui martor audiat în dosarul incendiului.

Potrivit informațiilor obținute de MEDIAFAX, Ciprian Mega nu a dat declarații în cursul urmăririi penale cu privire la acuzațiile care îi sunt aduse.

Cei trei inculpați beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar acuzațiile urmează să fie analizate de instanță.