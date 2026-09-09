Andrew și Tristan Tate rămân în arest în Miami. Judecătoarea le-a respins cererea de eliberare

Influencerii Andrew și Tristan Tate au pierdut miercuri cererea de eliberare din închisoarea din Miami, în încercarea lor de a contesta extrădarea în Marea Britanie, unde sunt căutați pentru acuzații de viol, potrivit Reuters și Sky News.

Judecătoarea federală Lauren Louis le-a respins cererea de eliberare pe cauțiune, după o audiere care a avut loc luna trecută la tribunalul federal din Miami.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, au fost arestați în Miami pe 18 iulie, după ce Marea Britanie a solicitat extrădarea lor pentru a răspunde unor acuzații de viol, agresiune și facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Frații Tate, care au cetățenie americană și britanică, au negat toate acuzațiile.

Arestările au fost doar o altă etapă privind problemele juridice ale foștilor kickboxeri, care și-au construit o comunitate numeroasă de urmăritori online promovându-și opiniile despre masculinitate și bogăție. Andrew Tate s-a descris anterior drept misogin.

Procurorii de la biroul Procurorului SUA din Miami au afirmat, într-un document depus la instanță pe 10 august, că familia Tate a recrutat zeci de femei pentru a lucra pentru o afacere de pornografie prin webcam începând din 2014.

Ulterior, frații Tate au organizat cursuri online numite „Hustler’s University”.

Apărarea s-a opus menținerii în arest. Acuzațiile din România

Procurorii americani au spus că există o prezumție în favoarea menținerii în arest în cazurile de extrădare internațională. Potrivit lor, frații Tate ar putea reprezenta un pericol pentru comunitate dacă ar fi eliberați, invocând acuzațiile autorităților britanice conform cărora ei și-ar fi strangulat victimele în timpul unor violuri forțate.

Procurorii au făcut referire și la acuzațiile autorităților din România, unde frații Tate se confruntă cu acuzații de trafic de persoane, potrivit cărora aceștia ar fi încercat să influențeze declarațiile martorilor în perioada în care se aflau sub supraveghere judiciară.

Autoritățile române susțin că frații Tate au amenințat că vor divulga informații private despre presupusele victime, dar și că au mituit o presupusă victimă în acest context, au precizat procurorii americani.

Avocații fraților au susținut, în documentele depuse la instanță, că nu există motive pentru ca aceștia să rămână în arest pe durata procedurii de extrădare, argumentând că „vizibilitatea lor publică extraordinară” ar face imposibilă fuga lor.

Apărarea a susținut că frații au apărut în mod regulat în fața instanțelor din România. Avocații au spus că martorii pe care frații Tate ar fi încercat să-i mituiască erau femei care doreau să depună mărturie în favoarea lor, precizând că aceștia le-a ajutat să-și organizeze călătoria la București și le-a angajat avocați.

„Domeniul de conformitate al fraților Tate este o dovadă clară și convingătoare că nu reprezintă un pericol pentru comunitate”, au scris avocații apărării.

Aceștia au propus ca judecătoarea Lauren Louis să îi elibereze pe frați în anumite condiții, inclusiv plata unei cauțiuni, predarea pașapoartelor și monitorizarea locației.