Un tânăr căutat de autoritățile din Danemarca pentru omor și profanare de cadavre a fost prins de polițiștii din Buzău

Polițiștii buzoieni de la Serviciul de Investigații Criminale au depistat un tânăr, de 26 de ani, din localitatea Topliceni, care era urmărit la nivel internațional.

Potrivit IPJ Buzău, pe numele lui, autorităţile judiciare din Danemarca au emis mandat european de arestare, pentru săvârșirea infracţiunilor de omor calificat și profanare de cadavre.

Tânărul a fost găsit de polițiști în comuna Topliceni și i-au adus la cunoștință conținutul semnalării introduse în Sistemul Informatic Schengen pe numele său. Bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, context în care a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore.

Ulterior, acesta a fost prezentat judecătorului din cadrul Curţii de Apel Ploieşti care a dispus arestarea preventivă provizorie pentru 15 zile, procedurile fiind continuate în vederea extrădării.