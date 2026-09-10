Complicele lui Mohamed Amra, traficantul de droguri francez capturat în România, a fost achitat pentru acuzația de crimă asupra unui cecen

Într-un epilog juridic fără precedent, după șase zile de audieri, Jean-Charles Preira a fost achitat de uciderea în septembrie 2020 a lui Akhmed M. în districtul La Madeleine din Évreux. În fața Curții cu Juri din Eure, care tocmai a pronunțat verdictul, procurorii au solicitat o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru tânărul de 31 de ani. Procuratura are la dispoziție zece zile pentru a face apel, relatează Le Figaro.

„Aceasta este o decizie curajoasă a Curții cu Juri din Eure. Am așteptat verdictul cu calm, deoarece acest caz nu se bazează decât pe nisip și zvonuri”, a reacționat Frank Berton, unul dintre avocații lui Jean-Charles Preira, joi după-amiază. „Martorii sufereau de amnezie. Instanța, la rândul ei, a fost oarbă”, a comentat Nader Ajoyev, avocatul familiei lui Akhmed M., pe un ton mai măsurat, referindu-se la anularea mărturiilor martorilor care s-au retras în boxa de depoziții și au negat în cele din urmă că l-ar fi văzut pe Jean-Charles Preira în încăierarea fatală. Verdictul a fost pronunțat într-o sală de judecată arhiplină, unde a fost desfășurată o prezență semnificativă a poliției pentru a preveni orice izbucnire de furie din partea comunităților cecenă și manjak, care sunt în conflict în acest caz. La finalul dezbaterilor, Jean-Charles Preira, presupusul lider al „Familiei Black Manjak”, va fi dus înapoi la închisoarea de maximă securitate din Condé-sur-Sarthe, unde va fi plasat în arest preventiv în legătură cu cazul Mohamed Amra (Jean-Charles Preira este acuzat alături de aproximativ cincizeci de alți suspecți)

Mohamed Amra, supranumit „Musca”, este un cunoscut infractor și traficant de droguri francez, devenit celebru la nivel internațional după o evadare sângeroasă în Franța și capturarea sa ulterioară în România.

Amra a încercat să ofere o mită de 2 milioane de euro polițiștilor români pentru a-l lăsa să plece

Amra, născut pe 10 martie 1994, este suspectat de autorități că este un lider important al unei rețele de narcotrafic cu legături strânse în crima organizată din Marsilia. Acesta a fost pus sub acuzare pentru multiple infracțiuni, inclusiv răpire urmată de deces.

Pe 14 mai 2024, în timp ce era transferat de la o închisoare din Evreux către o secție de judecată din Rouen, duba penitenciarului a fost atacată la o stație de taxare din Incarville de complici înarmați cu arme automate.

În urma asaltului spectaculos, doi agenți penitenciari francezi au fost uciși, iar alți trei au fost răniți grav. Amra a reușit să fugă, devenind unul dintre cei mai căutați oameni din Europa.

După nouă luni de investigații internaționale, Amra a fost localizat și arestat în februarie 2025 la București. Polițiștii români l-au găsit în mai puțin de 24 de ore de la primirea pistelor sigure.

În momentul reținerii, acesta a încercat să ofere o mită uriașă de 2 milioane de euro polițiștilor români pentru a-l lăsa să plece, fapt ce a declanșat o anchetă suplimentară de corupție. Fugarul a fost extrădat ulterior în Franța pentru a-și ispăși pedepsele și a fi judecat pentru atacul sângeros.