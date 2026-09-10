Donald Tusk anunță că Polonia a dejucat „o amenințare directă” la granița cu Ucraina: Să fim pregătiți pentru astfel de provocări

Donald Tusk, premierul Poloniei, a anunțat, joi, că o „amenințare directă” la adresa unui punct de trecere a frontierei cu Ucraina a fost dejucată în cursul nopții, datorită cooperării dintre serviciile poloneze și ucrainene.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe în capitala Slovaciei, în urma unei întâlniri a liderilor Grupului de la Vișegrad.

„Datorită cooperării dintre serviciile noastre și cele ucrainene, am reușit să prevenim o amenințare directă la adresa unuia dintre punctele de trecere a frontierei”, a spus Tusk, potrivit TVP World.

Premierul polonez nu a oferit detalii suplimentare privind natura amenințării și nici nu a precizat care punct de trecere a frontierei a fost vizat.

Totodată, el a avertizat că Polonia și alte țări care se învecinează cu Ucraina ar trebui să fie pregătite pentru astfel de acțiuni din partea Rusiei.

„Ne așteptăm la acest tip de acțiuni împotriva punctelor de trecere a frontierei cu Ucraina și în alte țări, inclusiv în Polonia. Din păcate, peste noapte am avut o primă experiență de acest fel. S-a terminat cu bine, dar trebuie să fim pregătiți pentru diverse provocări de acest gen”, a adăugat Tusk.

Tusk spune că a primit un raport direct de la CIA

Potrivit Reuters, în cadrul conferinței de la Bratislava, Tusk a mai afirmat că a primit „un raport destul de precis direct de la CIA cu privire la posibile evenimente în lunile următoare – în concordanță cu ceea ce am spus și în legătură cu care am avertizat de luni de zile”.

„Trebuie să anticipăm diverse scenarii. Atât Polonia, cât și întreaga Europă trebuie să fie pregătite pentru diferite posibilități privind situația nu doar pe frontul ruso-ucrainean, ci și de-a lungul flancului estic al UE”, a adăugat premierul polonez.

Avertismentul lui Tusk vine în contextul în care îngrijorările cresc în legătură cu securitatea în Polonia și în alte zone de-a lungul flancului estic al NATO și al UE, ca urmare a efectelor colaterale ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei, dar și a operațiunilor hibride rusești.