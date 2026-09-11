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Ofensivă fulgerătoare a rebelilor Houthi în Yemen. După Strâmtoarea Ormuz, o altă rută maritimă vitală este în pericol

Rebelii Houthi sunt tot mai aproape de controlul întregii coaste a Yemenului la Marea Roșie. Au cucerit un port strategic și se apropie de Bab el-Mandeb.
Ofensivă fulgerătoare a rebelilor Houthi în Yemen. După Strâmtoarea Ormuz, o altă rută maritimă vitală este în pericol
Sursa foto: Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
11 sept. 2026, 12:39, Știri externe
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Rebelii Houthi, susținuți de Iran, își extind rapid controlul de-a lungul coastei vestice a Yemenului, într-o nouă escaladare a războiului din regiune, transmite Al Jazeera. Cucerirea portului Mocha îi aduce foarte aproape de una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii.

Cucerirea unui port strategic

Forțele Houthi au preluat controlul asupra orașului-port Mocha, situat pe coasta Mării Roșii, după retragerea trupelor guvernamentale susținute de Arabia Saudită, potrivit unor surse militare yemenite citate de presa internațională.

În paralel, rebelii au avansat spre strâmtoarea Bab el-Mandeb și au ajuns în zona insulelor Hanish, ceea ce le oferă o poziție strategică asupra uneia dintre principalele căi maritime dintre Marea Roșie și Oceanul Indian.

Rebelii urmăresc întreaga coastă

Ofensiva nu pare să se limiteze la cucerirea orașului Mocha. Surse militare ale guvernului yemenit au declarat pentru Reuters că forțele rebelilor se apropie de controlul complet al unor orașe de coastă precum Mocha și Dhubab și încearcă să preia întreaga coastă yemenită a Mării Roșii.

Al Jazeera citează un analist în domeniul apărării care apreciază că preluarea orașului Mocha le permite Houthilor să controleze „aproape toată” coasta Yemenului la Marea Roșie, precum și zona Bab el-Mandeb. Situația este în plină desfășurare iar sursele confirmă o extindere majoră a teritoriului controlat de Houthi și apropierea de Bab el-Mandeb.

De ce este importantă strâmtoarea Bab el-Mandeb

Bab el-Mandeb este una dintre cele mai importante „porți” maritime ale lumii. Strâmtoarea leagă Marea Roșie de Golful Aden și reprezintă o rută esențială pentru navele care circulă între Asia și Europa prin Canalul Suez. Se estimează că aproximativ 7% din producția mondială de petrol trece prin această zonă.

Controlul sau chiar amenințarea asupra acestei rute le-ar permite rebelilor Houthi să exercite presiuni asupra transporturilor comerciale și exporturilor de petrol ale Arabiei Saudite.

Situația este cu atât mai importantă în contextul războiului dintre Iran și Statele Unite. Strâmtoarea Bab el-Mandeb poate deveni, în practică, un al doilea punct de presiune asupra comerțului mondial, după Strâmtoarea Ormuz, afectată deja de conflict.

Petrolul a reacționat deja

Escaladarea din Yemen a contribuit la creșterea prețurilor carburantului. Petrolul Brent a urcat joi cu peste 4%, pe fondul temerilor privind securitatea rutelor de transport și posibilitatea unor noi perturbări ale exporturilor de energie. Presa internațională notează că ofensiva Houthi urmărește practic să reproducă, în Bab el-Mandeb, presiunea exercitată de Iran asupra Strâmtorii Ormuz.

Pentru transportul maritim mondial, miza este uriașă: o escaladare suficient de mare în jurul Bab el-Mandeb ar putea crește costurile de transport, primele de asigurare și timpul necesar pentru livrarea mărfurilor între Asia și Europa.

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