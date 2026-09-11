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Îngrijorare mondială. O conductă de petrol vitală din Arabia Saudită a fost atacată de drone necunoscute

O conductă de petrol din Arabia Saudită a luat foc după ce a fost atacată de drone necunoscute. Atacul a stârnit îngrijorare deoarece instalația este foarte importantă pentru exportul mondial.
Îngrijorare mondială. O conductă de petrol vitală din Arabia Saudită a fost atacată de drone necunoscute
Sursa: Mediafax Foto. Fotografie cu caracter ilustrativ
Petru Mazilu
11 sept. 2026, 22:20, Politic
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O conductă de petrol, considerată de importanță strategică din Arabia Saudită, a fost atacată de drone necunoscute.

Conform surselor media americane, au fost lovite stațiile de pompare ale conductei „Est-Vest”. Este posibil ca atacul să fi fost efectuat cu ajutorul dronelor provenite din Irak, susțin sursele menționate.

Prin conducta atacată, Arabia Saudită încearcă să exporte petrol, ocolind strâmtoarea Ormuz, care este parțial închisă. Lovitura ar putea afecta și mai mult piața mondială a petrolului. În august, producția Arabiei Saudite a scăzut la 6 milioane de barili pe zi, un nivel minim din ultimii 30 de ani.

Probleme serioase din cauza războiului din Orientul Mijlociu sunt și în Qatar. În urma atacului Iranului asupra complexului de gaze lichefiate din Ras Laffan, două dintre cele 14 unități de producție au fost avariate.

Repararea acestora ar putea dura între trei și cinci ani, astfel încât QatarEnergy negociază în prezent achiziții pe termen lung de gaze lichefiate americane.

Înainte de război, Qatarul furniza aproximativ o cincime din producția mondială de gaze lichefiate. Acum, din cauza problemelor din Ras Laffan și a riscurilor legate de trecerea navelor prin strâmtoarea Ormuz, țara este nevoită să importe gaze.

Problemele din Asia provoacă frisoane în Europa. Războiul din Orientul Mijlociu a redus deja cu aproximativ 20% livrările mondiale de gaze lichefiate.

Pentru Europa, aceasta este o problemă deosebit de gravă înaintea sezonului de încălzire. Rezervoarele de gaz sunt umplute în prezent la aproximativ 67% din capacitatea totală. Anul trecut, în septembrie erau umpluta la un nivel de aproape 80%.

În plus, crizele succesive ar putea majora prețurile gazelor și odată cu ele și prețurile energiei electrice.

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