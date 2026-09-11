O nouă generație de diplomați a depus jurământul la MAE. Oana Țoiu: Cel mai competitiv și complex proces de selecție

Din 2.961 de aplicanți, 100 au devenit diplomați

Oana Țoiu a explicat că procesul de selecție a fost unul dificil, atât din cauza numărului record de participanți, cât și din cauza sistemului de evaluare. Candidații au fost examinați de către șase comisii diferite.

„Pentru a asigura cele mai înalte standarde de evaluare, au funcționat șase comisii diferite, destinate exclusiv posturilor de afaceri politice și consulare și am introdus în regulamente elemente aleatorii de selecție a subiectelor din testele grilă, reguli stricte pentru comisii în gestionarea secretului subiectelor, precum și implicare în evaluare atât a diplomaților cu experiență din minister, cât și a ambasadorilor reveniți de la post doar pentru comisii”, a mai precizat ministra.

Diplomații mai trebuie să treacă însă de o ultimă probă pentru a primi un post. Numărul locurilor libere însă în MAE este unul limitat. Cererile de concurs se vor depune în perioada 14-23 septembrie.

„O competiție corectă și dură și ușa deschisă, cu reguli transparente anunțate din timp urmează și acum, în septembrie, un număr mic de poziții fiind deschise după pensionarea colegilor, cărora le mulțumim pentru o viață dedicată țării”, a concluzionat șefa MAE.

Imaginea pe care România o are pe plan extern este una din prioritățile lui Nicușor Dan. Președintele a declarat că și în formarea viitorului cabinet de miniștri cu puteri depline, acest obiectiv se va reflecta printr-o atentă alegere a persoanei care să ocupe fotoliul de ministru de Externe.