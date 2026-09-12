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Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune „DA” astăzi: „Sunt mai emoționat ca niciodată”

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, se căsătorește sâmbătă cu Maria Mihali, interpretă de muzică populară din Maramureș. În fața Mănăstirii Cașin, acolo unde a avut loc ceremonia religioasă, Alexandru Nazare a declarat în fața jurnaliștilor că este „mai emoționat ca niciodată”.
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Departamentul Social
12 sept. 2026, 16:33, Politic
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UPDATE 17:30 Alexandru Nazare și Maria Mihali au ieșit din biserică după ceremonia religioasă de la Mănăstirea Cașin

O zi cu emoții pe care nu prea putem să le descriem. O zi pe care o să o păstrăm pentru totdeauna în suflet”, a spus Maria Mihali la ieșirea din biserică.

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 „Așteptam momentul, a fost o surpriză tare frumoasă, vă mulțumim că ați fost aici”, a declarat Nazare.

Știrea inițială: Ministrul Alexandru Nazare spune „DA” astăzi

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, se căsătorește, sâmbătă, cu Maria Mihali, interpretă de muzică populară din Maramureș.

Ceremonia religioasă va avea loc la Mănăstirea Cașin din București, iar evenimentul se desfășoară într-un cadru restrâns.

„O aștept. Eu am fost foarte curios să văd rochia, dar am păstrat secretul. Vom păstra tradițiile, vrea foarte mult să păstreze aceste tradiții. În Maramureș știți că se păstrează foarte bine tradițiile. Sunt mai emoționat ca niciodată”, a declarat Nazare jurnaliștilor.

Nașul cuplului este Kyriakos Pierrakakis, ministrul economiei și finanțelor din Grecia și președintele Eurogrupului. Oficialul grec este una dintre figurile importante ale politicii economice europene.

Relația dintre Alexandru Nazare și Kyriakos Pierrakakis datează din 2020, pe vremea când oficialul grec era ministrul digitalizării.

„Cu nașul meu sunt coleg de mult timp, suntem foarte apropiați și suntem prieteni de foarte mulți ani. E o onoare pentru mine să-l am alături“, a mai precizat Alexandru Nazare despre nașul său.

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