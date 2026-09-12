Dacian Cioloș promite să publice costurile campaniei pentru șefia Francofoniei: Suntem foarte chibzuiți cu banul public

Dacian Cioloș, candidatul României pentru funcția de secretar general al Francofoniei, a anunțat sâmbătă, 12 septembrie, că va pune în transparență toate cheltuielile din campanie.

„La finalul campaniei, oricare ar fi rezultatul ei, ca dovadă a responsabilității noastre comune față de cetățeni și de banul public, mă angajez să fac publice cheltuielile efectuate de statul român pentru susținerea campaniei pentru funcția de secretar general al Francofoniei, prin instituțiile care se ocupă de acest demers – Președinția României și MAE. Va fi un exercițiu legitim de transparență, pentru ca cetățenii să vadă ce fonduri a investit statul român pentru susținerea obiectivelor sale politice în Francofonie, prin intermediul candidaturii pentru funcția de secretar general al acestei organizații”, a transmis Dacian Cioloș, printr-un comunicat de presă.

Misiunea României la Sommet-ul Francofoniei

Candidatul țării noastre, fost premier, spune că va promova România pe trei direcții:

cultural: Audiențele pot descoperi resursele culturale și turistice ale României și pot intra în contact cu reprezentanții țării noastre, pentru a dezvolta noi proiecte de cooperare;

economic: Este un cadru dedicat atât promovării oportunităților de afaceri între cele 90 de state și guverne OIF, cât și stabilirii de contacte și noi colaborări direct între companiile din aceste state;

politic: România își promovează pozițiile și prioritățile naționale în cadrul Francofoniei.

„Indiferent de rezultatul final, prin simplul fapt că duce această campanie, România își consolidează profilul în cadrul Francofoniei precum și la nivelul diplomației multilaterale și, totodată, își promovează obiectivele strategice”, a mai declarat fostul prim-ministru.

Nu toate statele aspiră la șefia Francofoniei, însă România, conform obiectivului asumat de a-și consolida imaginea pe plan extern, a desemnat un candidat pentru postul de secretar general. Summit-ul unde vor fi desfășurate alegerile are loc între 15 și 16 noiembrie, la Phnom Penh, în Cambodgia.