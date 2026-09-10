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Rusia respinge acuzațiile privind avionul lui Volodimir Zelenski. Peskov: Amenințarea efemeră la adresa avionului nu a existat

Rusia a negat că avionul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ar fi fost amenințat de o dronă în timpul decolării din Republica Moldova.
Rusia respinge acuzațiile privind avionul lui Volodimir Zelenski. Peskov: Amenințarea efemeră la adresa avionului nu a existat
MOSCOVA, RUSIA – Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Maria Nițu
10 sept. 2026, 17:07, Știri externe
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Avionul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski nu s-ar fi confruntat cu nicio amenințare din partea unei drone în momentul decolării de la Chișinău, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, potrivit agenției de presă TASS.

Acesta a susținut că Ucraina continuă să recurgă la diverse provocări, încercând să „ia în război agenții săi occidentali”.

„În ceea ce privește amenințarea efemeră la adresa avionului, aceasta nu a existat. Ucrainenii înșiși au recunoscut acest lucru”, a spus Peskov.

Incidentul cu avionul lui Zelenski

Incidentul a fost raportat de premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, care a precizat că avionul președintelui ucrainean „aproape a fost doborât de o dronă în timp ce decola din Moldova”.

Potrivit agenției Reuters, premierul nu a menționat care este sursa acestei informații și nici cât de aproape a ajuns drona de avion.

Guvernul moldovean a confirmat că plecarea lui Zelenski din Republica Moldova spre Norvegia, pe 8 septembrie, a fost întârziată din cauza unei drone rusești aflate în spațiul aerian al țării.

Autoritățile din Moldova au închis temporar spațiul aerian, iar decolarea avionului președintelui ucrainean a fost permisă după ce s-a stabilit că o dronă rusească s-a prăbușit pe teritoriul Republicii Moldova.

Drona s-a prăbușit și a explodat în apropierea satului Stari Mihaileni, din raionul Râșcani, la aproximativ 160 de kilometri de Aeroportul Internațional Chișinău.

Alerta respectivă de raid aerian a dus la întârzierea a trei zboruri la plecare și a patru zboruri la ieșire pe aeroport.

Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vladislav Kulminski, a spus că drona rusească ce a încălcat spațiul aerian moldovenesc ar fi putut zbura în mod deliberat în direcția avionului președintelui ucrainean.

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