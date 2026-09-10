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Ministrul ucrainean de Externe acuză Rusia că atacă sistematic companiile americane din Ucraina

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a acuzat Rusia că atacă în mod sistematic companiile americane din Ucraina, după lovirea fabricii Bunge din Dnipro.
Ministrul ucrainean de Externe acuză Rusia că atacă sistematic companiile americane din Ucraina
Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sybiha/sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Maria Nițu
10 sept. 2026, 18:02, Știri externe
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Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a calificat atacul rusesc asupra întreprinderii agricole Bunge din Dnipro drept parte a unei campanii sistematice a Moscovei împotriva întreprinderilor civile americane din Ucraina.

Declarațiile acestuia au fost făcute într-o postare pe pagina sa de X.

„Nu este o coincidență, ci face parte din campania sistematică de teroare a Moscovei împotriva întreprinderilor și intereselor economice americane. Acest atac survine la doar câteva săptămâni după un atac asupra unei alte companii deținute de americani din regiunea Sumy”, a declarat Sybiha.

Acesta spune că atacuri precum cel asupra fabricii de ulei de floarea-soarelui deținute de gigantul american din sectorul agroalimentar Bunge, care produce ulei sub marca „Oleina”, demonstrează că există o urgență majoră de consolidare a apărării ucrainene.

Ministrul a cerut, în mod insistent, creșterea presiunii asupra regimului rusesc pentru a-l determina să pună capăt războiului care continuă în Ucraina.

Potrivit surselor, armata rusească a lansat un al doilea atac asupra orașului Dnipro, lovind o fabrică de prelucrare a alimentelor. În urma atacului au fost raportate două victime.

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