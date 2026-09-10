Ministrul ucrainean de Externe acuză Rusia că atacă sistematic companiile americane din Ucraina

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a calificat atacul rusesc asupra întreprinderii agricole Bunge din Dnipro drept parte a unei campanii sistematice a Moscovei împotriva întreprinderilor civile americane din Ucraina.

Declarațiile acestuia au fost făcute într-o postare pe pagina sa de X.

„Nu este o coincidență, ci face parte din campania sistematică de teroare a Moscovei împotriva întreprinderilor și intereselor economice americane. Acest atac survine la doar câteva săptămâni după un atac asupra unei alte companii deținute de americani din regiunea Sumy”, a declarat Sybiha.

Acesta spune că atacuri precum cel asupra fabricii de ulei de floarea-soarelui deținute de gigantul american din sectorul agroalimentar Bunge, care produce ulei sub marca „Oleina”, demonstrează că există o urgență majoră de consolidare a apărării ucrainene.

Ministrul a cerut, în mod insistent, creșterea presiunii asupra regimului rusesc pentru a-l determina să pună capăt războiului care continuă în Ucraina.

Potrivit surselor, armata rusească a lansat un al doilea atac asupra orașului Dnipro, lovind o fabrică de prelucrare a alimentelor. În urma atacului au fost raportate două victime.