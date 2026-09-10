Forțele rusești au lovit din nou un centru comercial din Sumî

Forțele rusești au lovit din nou centrul comercial din Sumî, același punct care a fost ținta rusească și noaptea trecută, potrivit Ukrinform. Informația a fost comunicată de Administrația Militară Regională din Sumî.

„Inamicul tocmai a lansat un alt atac asupra unui centru comercial din centrul orașului Sumy. O dronă propulsată de rachetă a lovit clădirea centrului comercial, care fusese închisă pentru reparații în urma bombardamentului de ieri. Atacul a provocat un incendiu, care este ținut sub control în condițiile amenințărilor continue”, se arată în comunicat.

Nu au fost trimise informații preliminare privind victimele. Amploarea pagubelor este în curs de evaluare.

Potrivit aceleiași surse, în Sumî a fost declarată o zi de doliu pentru tinerii uciși ieri în timpul unui atac țintit asupra centrului comercial din aceeași zonă. În plus, aproximativ 20 de persoane au fost rănite, iar trei se află în stare gravă la spital.

Centrul comercial și-a suspendat activitatea pe termen nedeterminat în urma atacului.