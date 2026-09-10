Ryanair va contesta acuzația pasagerului care a fost tras pe fereastră

Anchetatorii americani examinează incidentul în care Ljubisa Karović, în vârstă de 61 de ani, a fost grav rănit după ce geamul de lângă el s-a spart în timpul unui zbor Ryanair din Grecia către Germania, în iulie, potrivit The Guardian.

Avocatul lui Karović a declarat că omul de afaceri sârb a fost adus înapoi după ce capul și brațul drept i-au fost aspirate prin fereastră din cauza depresurizării bruște.

Cu toate acestea, directorul executiv al Ryanair, Michael O’Leary, a declarat că compania aeriană va „contesta” această afirmație, declarând reporterilor după reuniunea anuală a companiei aeriene de joi de la Dublin că Karović a fost „cu siguranță a fost atras spre fereastră, dar nu a ieșit pe fereastră”.

Șef Ryanair: „Nu credem că vreo parte a corpului său a ieșit pe fereastră”

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) din SUA conduce o anchetă privind un accident, în care sunt implicați avionul 737 al companiei Boeing, producătorul de motoare GE și Ryanair. O’Leary a spus: „Nu credem că vreo parte a corpului său a ieșit pe fereastră, dar cu siguranță a fost aspirat în circumstanțe foarte dramatice spre fereastră.”

El a spus că pasagerul fusese „legat cu centură de scaun”, adăugând: „Cu siguranță, la sfârșitul procesului vom contesta faptul că el sau vreo parte a anatomiei sale se va îndoi pe geam”.

O’Leary a spus că „nu încearcă să minimalizeze acest lucru” și că compania aeriană „va trebui să aștepte rezultatul raportului NTSB”.

Salvat de un pasager necunoscut

Într-un interviu acordat publicației Guardian, Karović a declarat că el crede că centura de siguranță l-a ținut în avion după ce a leșinat, în timp ce soția sa, Svetlana, a spus că un pasager a jucat un rol crucial în salvarea sa, în timp ce își privea soțul „cum intra și ieșea din avion”.

Ea a spus că pasagerul necunoscut, despre care se crede că este albanez, „a făcut tot ce a putut pentru a-l aduce înăuntru și apoi a încercat să blocheze geamul, mai întâi cu o geantă care a fost imediat aspirată afară și apoi cu o valiză, ceea ce a funcționat”.

Incidentul s-a produs pe 10 iulie, în timpul unui zbor operat de compania Ryanair pe ruta Salonic – Memmingen, Germania, în timp ce se afla deasupra Macedoniei de Nord.

În momentul în care geamul s-a spart, bărbatul care se afla în dreptul acestuia a fost parțial aspirat în exteriorul avionului. Măștile de oxigen s-au declanșat automat, iar în cabină s-a instalat panica.

Câteva minute mai târziu, aeronava a efectuat o aterizare de urgență înapoi în Grecia și a fost direcționată către o zonă special amenajată pentru verificări tehnice.