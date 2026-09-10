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Elveția publică un dosar secret de 200 de pagini despre criminalul de război nazist Mengele, supranumit „Îngerul Morții”

Serviciul federal de informații elvețian a publicat joi un dosar de 200 de pagini despre cunoscutul criminal de război nazist Josef Mengele, medicul german cunoscut sub numele de „Îngerul Morții” pentru efectuarea unor experimente medicale oribile asupra prizonierilor de la Auschwitz.
Elveția publică un dosar secret de 200 de pagini despre criminalul de război nazist Mengele, supranumit „Îngerul Morții”
Sursă foto: Pexels
Laurentiu Marinov
10 sept. 2026, 18:09, Știri externe
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În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Josef Mengele supranumit „Îngerul Morții” a fost medic cu grad de căpitan SS în lagărul de concentrare de la Auschwitz-Birkenau din Polonia ocupată de naziști, unde au fost uciși aproximativ 1,1 milioane de oameni, dintre care aproximativ 1 milion erau evrei. A devenit faimos pentru efectuarea unor experimente medicale brutale asupra deținuților, inclusiv a copiilor, sub pretextul cercetării științifice.

După război, Mengele a obținut un document de călătorie al Crucii Roșii sub o identitate falsă, permițându-i să părăsească Europa. Ca mulți foști oficiali naziști, a petrecut ani de zile ascuns în America Latină, fiind urmărit internațional pentru crimele sale. A murit în 1979, după ce s-a înecat în largul coastei statului São Paulo din Brazilia.

Documentele publicate de autoritățile elvețiene includ materiale furnizate poliției care sugerează că Mengele s-ar fi putut întoarce în Elveția după ce inițial a fugit din Germania sau că ar fi putut plănui să intre în țară sub un nume fals, potrivit agenției de știri germane dpa, relatează AP.

Istoricii care doreau să stabilească dacă Mengele a petrecut timp în Elveția în timp ce era urmărit ca criminal de război, fără ca autoritățile elvețiene să-l prindă, au solicitat de mult timp accesul la dosare.

Autoritățile voiau ca dosarul să rămână secret până în 2071

Autoritățile elvețiene au susținut că documentele ar trebui să rămână sigilate până în 2071 din motive de securitate și pentru a proteja persoanele menționate în acestea.

Istoricul Gérard Wettstein a contestat cu succes aceste restricții în fața Curții Administrative Federale, ceea ce a dus la publicarea online. Autoritățile au declarat că unele secțiuni au fost redactate pentru a proteja sursele și datele cu caracter personal ale terților.

Dosarul a fost întocmit de serviciul de poliție al parchetului federal, un predecesor al serviciilor federale de informații ale Elveției, și transferat la Arhivele Federale în 2001.

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