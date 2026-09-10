Prințesa Kate i se alătură Prințului William într-o campanie de prevenire a sinuciderilor

Prințul și Prințesa de Wales se vor afla pe stadionul de fotbal al lui Everton din Liverpool, pentru a lansa un proiect care încurajează oamenii să elimine stigmatul legat de problemele de sănătate mintală și să ceară ajutor.

Inițiativa sprijină oamenii cu probleme de sănătate mintală

Proiectul On Your Side își dorește să le ofere oamenilor încrederea necesară pentru a începe „conversațiile dificile” cu prietenii, rudele, colegii de echipă sau colegii care s-ar putea confrunta cu probleme de sănătate mintală, notează BBC.

Această inițiativă este susținută de vedete din lumea sportului, precum Harry Kane, Dame Kelly Holmes și Alan Shearer.

Surse regale au declarat că Prințesa Catherine a dorit să participe pentru a sublinia diferența care se poate face atunci când oamenii simt că pot vorbi deschis despre cum se simt și când cineva este acolo pentru a-i asculta.

Sportul, un instrument folosit pentru conștientizarea problemei

Proiectul își propune să folosească influența sportului pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la sinucidere și pentru a arăta oamenilor ajutorul disponibil în caz de criză, cu sprijinul Asociației de Fotbal, Premier League și Team UK.

Acest eveniment va fi cea mai mare apariție publică a Prințului William în Regatul Unit de la întoarcerea Ducelui și Ducesei de Sussex din SUA, potrivit sursei citate.

Sinuciderea, principala cauză de deces printre bărbații sub 50 de ani din Marea Britanie

Nivelul sinuciderilor este disproporționat mai mare în rândul bărbaților decât în ​​rândul femeilor. Aceasta este principala cauză de deces pentru bărbații sub 50 de ani în Marea Britanie.

În acest context, sportul este văzut ca o modalitate eficientă de a comunica ideea că există ajutor disponibil.

A fost realizat un film, cu căpitanul echipei de fotbal a Angliei, Harry Kane, și boxerul Carl Frampton, care vorbesc despre importanța intervenției și a oferirii de ajutor dacă oamenii văd pe cineva care pare să se confrunte cu probleme de sănătate mintală.

Prințul William narează videoclipul, care își propune să abordeze stigmatul legat de sănătatea mintală și sinucidere, având în vedere că 7.000 de vieți sunt pierdute anual din cauza sinuciderilor în Marea Britanie, mai menționează sursa citată.