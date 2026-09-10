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Marea Britanie își crește dependența față de SpaceX. 40 de milioane de dolari, cheltuiți pentru servicii de satelit

Marea Britanie face o nouă investiție în sateliții lui Elon Musk, în ciuda îngrijorărilor europenilor. Ministerul Apărării de acolo a cumpărat cu aproape 40 de milioane de dolari servicii de satelit de la SpaceX, pentru a le folosi în comunicațiile militare.
Marea Britanie își crește dependența față de SpaceX. 40 de milioane de dolari, cheltuiți pentru servicii de satelit
SpaceX Logo. Sursa foto: X/SpaceX
Coralia Frigea
10 sept. 2026, 17:00, Știri externe
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Marea Britanie a făcut o nouă investiție în sateliții lui Elon Musk, în valoare de aproape 40 de milioane de dolari. Banii se duc către serviciile SpaceX de comunicații militare, în ciuda îngrijorărilor Europei față de dependența de infrastructura de securitate a SUA.

Jurnaliștii de la Reuters au obținut aceste informații privind cheltuielile armatei britanice și, astfel, Marea Britanie devine prima țară care recunoaște integrarea Starshield, serviciul SpaceX destinat misiunilor armatei, în operațiunile naționale.

Cât folosește Marea Britanie din sateliții lui Elon Musk

Ministerul Apărării din Marea Britanie a mai spus că deține aproximativ 1.000 de terminale Starshield și 500 de terminale Starlink, produsul fiind destinat utilizatorilor casnici și comerciali. Instituția a cheltuit aproximativ 13 milioane de lire sterline pe Starshield și 16,5 milioane de lire sterline pe Starlink.

Anunțul vine într-un moment dificil, în care guvernele europene încearcă să-și consolideze propriile capacități de apărare, după ce oficialii de la Washington au cerut o preocupare mai extinsă pentru securitatea continentului.

Ministerul Apărării britanic, pas important pentru armată

Elon Musk a criticat de mai multe ori guvernul Marii Britanii, cât timp premier era Keir Starmer. CEO-ul a declarat în trecut că Starlink este destinat pentru uz civil, în timp ce Starshield este comercializat clienților guvernamentali și din sfera securității naționale.

Ministerul britanic a declarat că a investit în Starshield doar după ce SpaceX a impus ca Starlink să fie utilizat doar în scopuri de recreere, instruire și sprijin social. Reprezentanții au explicat că Starshield oferă „criptare avansată, termeni de utilizare specifici domeniului militar, cel mai înalt nivel de prioritizare a rețelei, acorduri flexibile de licențiere și o acoperire extinsă”.

Armata britanică utilizează rețelele Starlink încă de anul trecut, conform informațiilor obținute de Reuters. Marea Britanie mai deține și propria rețea militară de comunicații prin satelit, Skynet, și este acționar al unei alte companii, cu sediul în Franța, care operează singura constelație majoră de sateliți de pe orbita joasă a Pământului funcțională, în afară de Starlink.

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