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FT: Șeful CIA ar urma să se implice mai mult în negocierile privind Ucraina. Ce spune Casa Albă

Șeful CIA, John Ratcliffe, se pregătește să joace un rol mai important în negocierile SUA cu Rusia și Ucraina, au declarat oficialii americani omologilor lor europeni, informează Financial Times. Pe de altă parte, Casa Albă a negat informațiile prezentate de publicație.
FT: Șeful CIA ar urma să se implice mai mult în negocierile privind Ucraina. Ce spune Casa Albă
Sursa: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
10 sept. 2026, 17:59, Știri externe
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John Ratcliffe, șeful CIA, ar urma să aibă un rol mai important în eforturile diplomatice ale administrației Donald Trump pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, relatează Financial Times.

Mișcarea ar veni în contextul în care Casa Albă ia în considerare reducerea implicării trimisului special al SUA, Steve Witkoff, și a ginerelui președintelui Donald Trump, Jared Kushner, care au condus până acum discuțiile cu Moscova și Kievul, au dezvăluit cinci surse pentru FT.

Totodată, oficiali apropiați lui Ratcliffe le-ar fi spus omologilor europeni că acesta va juca un rol mai important în diplomația pendulară dintre Rusia și Ucraina și că va menține în același timp și contactul cu ofițerii de informații din ambele țări.

Administrația americană ia în calcul reorganizarea echipei de negociatori

Potrivit a două surse citate de FT, informația vine în contextul în care administrația de la Casa Albă ia în calcul să reorganizeze echipa sa de negociatori după ce eforturile conduse de SUA de a media un acord de pace au eșuat la sfârșitul lunii februarie.

Witkoff își va păstra probabil rolul actual de trimis special al SUA pentru misiuni de pace, care include negocierile din Orientul Mijlociu și ar putea, de asemenea, să rămână implicat în problema Ucrainei, în paralel cu Ratcliffe, au mai spus sursele pentru FT.

Ce spune Casa Albă

Raportul publicației britanice a fost însă respins de administrația americană.

„Întreaga poveste este o știre falsă în totalitate… Niciuna dintre aceste presupuse conversații nu are loc. Trimisul special Witkoff și Jared Kushner continuă să depună eforturi incredibile în vederea încheierii unui acord de pace, iar președintele are încredere deplină în ei pentru a conduce negocierile în numele Statelor Unite”, a transmis Casa Albă într-un comunicat pentru FT.

Pe de altă parte, președintele rus Vladimir Putin a lăudat eforturile lui Witkoff în negocierile de pace privind conflictul dintre Rusia și Ucraina, însă Moscova a dat de înțeles, în mod discret, că ar fi deschisă unei noi abordări din partea SUA, potrivit unor persoane implicate în discuțiile pe canale neoficiale.

Ratcliffe a fost într-o vizită secretă la Moscova în luna august

Șeful CIA, John Ratcliffe, a efectuat pe 25 august o vizită neanunțată la Moscova, unde s-a întâlnit cu omologul său rus. A fost prima sa vizită oficială în capitala Rusiei de la preluarea conducerii CIA.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că vizita lui Ratcliffe la Moscova a avut legătură cu contactele dintre serviciile de informații ruse și americane.

Pe de altă parte, surse au declarat pentru The Wall Street Journal (WSJ) că de fapt, John Ratcliffe a călătorit la Moscova pentru a avertiza Rusia să nu atace NATO. 

Vizita lui Ratcliffe amintește de deplasarea făcută la Moscova în noiembrie 2021 de William Burns, pe atunci director al CIA.

Burns l-a avertizat atunci pe Vladimir Putin să nu invadeze Ucraina, invocând informațiile obținute de serviciile americane despre pregătirile pentru un atac de amploare. Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

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