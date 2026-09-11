Emiratele Arabe Unite anunță investiții de 40 de miliarde de euro în Germania

Noile investiții de 40 de miliarde de euro se adaugă celor aproximativ 34 de miliarde de euro investite deja de Emiratele Arabe Unite în Germania, conform dpa și Reuters.

Mohammed bin Zayed și-a început joi vizita de stat de două zile în Germania și a fost primit la Berlin de președintele Frank-Walter Steinmeier cu onoruri militare. Ulterior, liderul din Emirate s-a întâlnit cu cancelarul Friedrich Merz.

Cele două țări anunțaseră anterior că vor să își consolideze relațiile.

Ministrul tehnologiei din Emiratele Arabe Unite, Sultan Ahmed Al Jaber, a declarat că Germania este de zeci de ani „un partener strategic și economic important” pentru țara sa.

Investițiile suplimentare „vor sprijini sectoarele industriale, tehnologiile și locurile de muncă specializate care stimulează creșterea și competitivitatea”, a spus el.

EAU, cel mai important partener comercial al Germaniei în Golf

În timpul vizitei au fost semnate alte 29 de acorduri între companii germane și companii din Emiratele Arabe Unite, în valoare totală de aproape 9,4 miliarde de euro.

Germania și Emiratele Arabe Unite vor înființa și un Consiliu comun pentru investiții, care va avea rolul de a încuraja investițiile și de a consolida dialogul dintre sectorul public și cel privat.

Cele două țări intenționează, de asemenea, să își extindă cooperarea în domeniul inteligenței artificiale și al noilor tehnologii.

Investițiile vizează inclusiv infrastructura digitală avansată și construirea unor noi centre de date de ultimă generație

„Lumea a devenit un loc mai turbulent; vechile certitudini se destramă”, a declarat Steinmeier la banchetul de stat organizat în onoarea lui Mohammed bin Zayed, primul președinte al Emiratelor Arabe Unite care efectuează o vizită de stat în Germania.

Dorința celor două țări de a-și consolida relațiile vine și pe fondul noilor tensiuni geopolitice, inclusiv al războiului cu Iranul, care a afectat puternic din Golf.

În declarația comună, Germania și Emiratele Arabe Unite au subliniat „importanța tot mai mare a unor parteneri de încredere, care împărtășesc aceleași principii”, și și-au reafirmat hotărârea de a apăra împreună ordinea internațională.

EAU este cel mai important partener comercial al Germaniei din regiunea Golfului. Germania a exportat anul trecut în Emiratele Arabe Unite bunuri în valoare de aproximativ 11 miliarde de euro, în timp ce importurile s-au ridicat la aproximativ 2 miliarde de euro.