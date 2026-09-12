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Volodimir Zelenski: Putin nu va renunța la obiectivul de a ocupa întreaga Ucraină

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Vladimir Putin nu va renunța la obiectivul de a ocupa întreaga Ucraină.
Volodimir Zelenski: Putin nu va renunța la obiectivul de a ocupa întreaga Ucraină
Maria Nițu
12 sept. 2026, 08:36, Știri externe
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că președintele rus Vladimir Putin nu va renunța niciodată la ideea de a ocupa întreaga Ucraină. Declarația aceasta a fost făcută în cadrul unui interviu acordat postului public canadian CBC.

„Putin vrea să ocupe întreaga Ucraină. Și o va face dacă nu suntem suficient de puternici, dacă lumea este obosită și dacă nu avem garanții de securitate. Ce fel de garanții? Să nu fiu nevoit să mă tem că ne va ocupa mâine, pentru că el nu-și va schimba niciodată obiectivele”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a precizat că este pregătit să poarte discuții directe cu Vladimir Putin pentru a ajunge la un acord de pace.

„Sunt dispus să mă așez la masa negocierilor cu el. Nu că aș vrea asta – pentru că ar fi mai bine să stau cu familia mea, având în vedere că el este inamicul. De ce să vorbești cu inamicul? De dragul unui rezultat care ne-ar putea apropia de pace”, a spus Zelenski.

El a mai spus că o înfrângere a Rusiei pe câmpul de luptă ar fi dificil de obținut, din cauza numărului foarte mare de pierderi care ar putea apărea în timpul unei ofensive.

„Este dificil să învingi Rusia, deoarece pierzi oameni în timpul unei ofensive. Totul ține de numărul pierderilor. Acesta este costul și este îngrozitor să vorbești despre un preț atât de mare în secolul XXI”, a spus el.

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