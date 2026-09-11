Volodimir Zelenski, mesaj la 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie: Trebuie să existe o replică în fața oricărui inamic sau terorist

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a adus un omagiu celor aproape 3.000 de persoane care și-au pierdut viața în atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, în mesajul transmis cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la atacuri, potrivit Ukrinform.

El a spus că țările care vor să își apere drepturile, libertățile și valorile trebuie să rămână unite împotriva terorismului. Volodimir Zelenski a transmis mesajul pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„Astăzi este o zi importantă – o zi a oamenilor puternici și, în același timp, o zi profund tragică. Acum douăzeci și cinci de ani, pe 11 septembrie, oamenii au fost atacați. Un atac teribil, o tragedie în Statele Unite. Aproape 3.000 de oameni din 90 de țări ale lumii au fost uciși, inclusiv ucraineni. Îi onorăm pe toți eroii care au făcut tot ce le-a stat în putință în acea zi pentru a salva viețile altora – polițiști și pompieri, dar și simpli oameni plini de compasiune, inclusiv persoane de origine ucraineană. Ne exprimăm respectul, admirația și condoleanțele”, a spus el.

Acesta a remarcat că NATO și-a demonstrat puterea în acel moment, mai ales prin invocarea Articolului 5. NATO a activat pentru prima și, până în prezent, singura dată Articolul 5 ca răspuns la atacurile din 11 septembrie 2001.

„Acest lucru demonstrează că, dacă oamenii doresc să-și păstreze civilizația și alegerea de a-și apăra drepturile, libertățile și valorile, trebuie să existe o replică în fața oricărui inamic sau terorist. Deoarece răul trebuie pedepsit”, a adăugat el.

Atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 au constat într-o serie de atacuri coordonate, comise de organizația teroristă Al-Qaeda în Statele Unite.

În total, aproape 3.000 de persoane și-au pierdut viața în urma atacurilor, inclusiv teroriștii, iar peste 6.000 de persoane au fost rănite. Valoarea pagubelor materiale a depășit 10 miliarde de dolari.