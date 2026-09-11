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Volodimir Zelenski, mesaj la 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie: Trebuie să existe o replică în fața oricărui inamic sau terorist

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comemorat victimele atentatelor din 11 septembrie 2001, precizând că statele care își apără libertățile și valorile trebuie să rămână unite.
Volodimir Zelenski, mesaj la 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie: Trebuie să existe o replică în fața oricărui inamic sau terorist
Maria Nițu
11 sept. 2026, 21:49, Știri externe
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a adus un omagiu celor aproape 3.000 de persoane care și-au pierdut viața în atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, în mesajul transmis cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la atacuri, potrivit Ukrinform.

El a spus că țările care vor să își apere drepturile, libertățile și valorile trebuie să rămână unite împotriva terorismului. Volodimir Zelenski a transmis mesajul pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„Astăzi este o zi importantă – o zi a oamenilor puternici și, în același timp, o zi profund tragică. Acum douăzeci și cinci de ani, pe 11 septembrie, oamenii au fost atacați. Un atac teribil, o tragedie în Statele Unite. Aproape 3.000 de oameni din 90 de țări ale lumii au fost uciși, inclusiv ucraineni. Îi onorăm pe toți eroii care au făcut tot ce le-a stat în putință în acea zi pentru a salva viețile altora – polițiști și pompieri, dar și simpli oameni plini de compasiune, inclusiv persoane de origine ucraineană. Ne exprimăm respectul, admirația și condoleanțele”, a spus el.

Acesta a remarcat că NATO și-a demonstrat puterea în acel moment, mai ales prin invocarea Articolului 5. NATO a activat pentru prima și, până în prezent, singura dată Articolul 5 ca răspuns la atacurile din 11 septembrie 2001.

„Acest lucru demonstrează că, dacă oamenii doresc să-și păstreze civilizația și alegerea de a-și apăra drepturile, libertățile și valorile, trebuie să existe o replică în fața oricărui inamic sau terorist. Deoarece răul trebuie pedepsit”, a adăugat el.

Atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 au constat într-o serie de atacuri coordonate, comise de organizația teroristă Al-Qaeda în Statele Unite.

În total, aproape 3.000 de persoane și-au pierdut viața în urma atacurilor, inclusiv teroriștii, iar peste 6.000 de persoane au fost rănite. Valoarea pagubelor materiale a depășit 10 miliarde de dolari.

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