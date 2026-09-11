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Deputații britanici resping proiectul de lege privind legalizarea morții asistate în Anglia și Țara Galilor

Deputații britanici au respins, vineri, proiectul de lege care ar fi permis adulților cu boli în stadiu terminal din Anglia și Țara Galilor să aleagă să-și pună capăt vieții. Proiectul a fost respins cu 286 de voturi împotrivă și 270 de voturi pentru.
Deputații britanici resping proiectul de lege privind legalizarea morții asistate în Anglia și Țara Galilor
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
11 sept. 2026, 22:14, Social
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Vineri, deputații britanici au respins un proiect de lege prin care s-ar fi legalizat moartea asistată în Anglia și Wales în cazul adulților cu boli în stadiu terminal care alegeau să își pună capăt vieții.

Potrivit Euronews, după patru ore de dezbateri aprinse în Camera Comunelor, proiectul de lege a fost respins cu 286 de voturi împotriva și 270 pentru.

Totuși, rezultatul este unul diferit față de anul trecut, când un proiect de lege similar fusese adoptat cu o majoritate de 23 de voturi.

Concret, inițiativa legislativă ar fi permis adulților din Anglia și Țara Galilor, cărora le rămân mai puțin de șase luni de viață, să solicite moartea asistată, sub rezerva aprobării a doi medici și a unui comitet de experți.

Premierul britanic nu a luat parte la vot

Prim-ministrul Regatului Unit, Andy Burnham, nu a participat la vot, spunând că nu dorește să „influențeze în mod nejustificat dezbaterea”.

De asemenea, unii deputați britanici au calificat proiectul de lege ca fiind nesigur, invocând riscul de constrângere a persoanelor vulnerabile și măsurile insuficiente de protecție pentru persoanele cu dizabilități.

Potrivit Associated Press, și liderul comunității catolice din Anglia și Țara Galilor a calificat proiectul de lege drept „greșit din punct de vedere al principiilor” și „plin de defecte”. Arhiepiscopul de Canterbury al Bisericii Anglicane, Sarah Mullally, s-a opus, de asemenea, proiectului de lege.

Moartea asistată este legală în mai multe țări, printre care Belgia, Canada, Țările de Jos, Franța, Spania și Elveția, precum și în anumite regiuni ale Statelor Unite.

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