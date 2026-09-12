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Dezvăluiri explozive: Osama bin Laden plănuia un atac terorist asupra Marii Britanii înainte de 11 septembrie

Liderul organizației, Al-Qaeda Osama bin Laden plănuia un atac terorist asupra Marii Britanii înainte de 11 septembrie. Dezvăluirea apare într-o serie de documente CIA. Varianta a fost analizată mai mulți ani și a fost avută în vedere chiar înainte de atentatul de la New York.
Dezvăluiri explozive: Osama bin Laden plănuia un atac terorist asupra Marii Britanii înainte de 11 septembrie
sursa foto: Mediafax Foto
Petru Mazilu
12 sept. 2026, 16:19, Social
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Documente CIA explozive dezvăluie „indicii puternice” că Osama bin Laden plănuia un atac terorist în Marea Britanie înainte de 11 septembrie, potrivit The Sun. Fragmente din documente au fost făcute publice de CIA pentru a marca împlinirea a 25 de ani de la atacurile teroriste.
Liderul terorist Osama bin Laden a vrut să atace Marea Britanie cu ani înainte de atentatele din SUA

Printre documentele publicate recent de agenția de informații este un raport din 28 august 1998, în care scrie că Bin Laden intenționează să ia în vizor Marea Britanie. În total, sunt 71 de note informative declasificate și publicate. Se pare că CIA a scris intenționat greșit numele liderului terorist în toate aceste documente.

Ce scrie în documentele desecretizate

Una dintre notele informative a fost întocmită după atacurile americane cu rachete de croazieră asupra bazelor Al-Qaeda din Sudan.

„Cu câteva ore înainte de atacurile cu rachete ale SUA, Bin Laden analiza opțiuni pentru noi atacuri atât împotriva SUA, cât și a Regatului Unit (…) Bin Laden nu a indicat ținte precise sau un moment anume pentru atacuri”, scrie în document.

De asemenea, nota avertiza că ambasada SUA dintr-o țară al cărei nume nu a fost dezvăluit reprezenta „o posibilă țintă” și preciza că un individ primise mandat din partea lui Bin Laden să „exploreze posibilitatea unor atacuri în SUA”.

Un document menționa un posibil atac cu un avion

Un alt document, redactat la sfârșitul acelui an, purta mențiunea: „Amenințare semnificativă și iminentă de atacuri din partea lui Bin Laden (…) Avem indicii puternice că acesta dorește să atace SUA și aliați precum Regatul Unit și Israelul chiar pe teritoriul lor”.

În documente apar și informații despre planurile lui Bin Laden de a deturna avioane. Agenții semnalau posibilitatea ca un grup „să prăbușească un avion încărcat cu explozibil peste un oraș din SUA”.

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