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O jurnalistă germană a deschis un cont online și s-a prezentat drept admiratoare a lui Putin. Ce a urmat

O jurnalistă germană a făcut un experiment inedit și riscant. Ea a deschis un cont online și, în mod fals, s-a prezentat drept o admiratoare a lui Putin. În scurt timp a fost contactată de diferite persoane, inclusiv de politicieni germani. Experimentul s-a încheiat cu amenințări cu moartea.
O jurnalistă germană a deschis un cont online și s-a prezentat drept admiratoare a lui Putin. Ce a urmat
Sursa foto: Pexels - caracter ilustrativ
Petru Mazilu
12 sept. 2026, 15:32, Social
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Jurnalista Angelic Geray a administrat timp de câteva luni un cont fals de pe rețelele de socializare. Potrivit Nexta, contul deschis sub numele de „Kația” a avut scopul de a-i demasca pe agenții Kremlinului.

Jurnalista germană s-a prezentat drept o susținătoare a președintelui rus Vladimir Putin și a publicat videoclipuri cu steagul rus. În scurt timp, ea a fost contactată de persoane necunoscute. Acestea au luat legătură cu ea și au cerut să îndeplinească mici sarcini.

Printre altele, i s-a cerut să fotografieze lucruri din Germania și să urmărească persoane din partidul CDU, din companii de armament și din diferite organizații non-guvernamentale. De asemenea, i s-a solicitat să colecteze date personale despre angajații instituțiilor și organizațiilor urmărite

Jurnalista a aflat cum sunt recrutați agenții

Astfel, jurnalista a dezvăluit modul în care sunt recrutați agenții. Conform procedurilor, recrutarea „agenților ocazionali” începe adesea cu sarcini simple care sunt răsplătite cu sume mici de bani. De exemplu, agenții începători trebuie să facă o fotografie, să ridice un colet sau să obțină o cartelă SIM. Ulterior, sarcinile devin mai serioase. Comunicarea se desfășoară în principal pe Telegram, iar fiecare executant cunoaște doar o parte a operațiunii.

Canalul „Kația” a fost contactat de un politician german Jovica Jović, membru al Alianței Sarah Wagenknecht (BSW). Este vorba despre o formațiune populistă de stânga care militează pentru renunțarea la ajutorul acordat Ucrainei și apropierea de Rusia.

Ce a pățit jurnalista la finalul experimentului

Politicianul a oferit sfaturi cu privire la dezvoltarea canalului. De exemplu, i-a sugerat lui Geray să filmeze un videoclip în care dansează pe drapelul NATO. Politicianul a fost întrebat dacă are legături cu serviciile secrete ruse și a răspuns că, teoretic, nu cunoaște nimic, dar, practic, știe multe. Ulterior, când a fost pus să explice declarația, politicianul a negat legăturile cu serviciile de informații ruse.

Până la urmă, jurnalista și-a dezvăluit identitatea. Informațiile au fost publicate, chiar dacă persoane necunoscute i-au trimis jurnalistei amenințări cu moartea.

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