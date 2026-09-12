Femeie de 82 de ani, lovită de o mașină în județul Mureș. Victima a murit la spital

Accidentul s-a produs în jurul orei 19.30. Polițiștii Biroului Rutier Reghin au fost sesizați cu privire la eveniment și s-au deplasat la fața locului pentru cercetări.

Din primele verificări, un bărbat de 63 de ani, din comuna Ibănești, conducea un autoturism pe direcția Reghin-Dulcea. La un moment dat, acesta ar fi surprins și accidentat o femeie de 82 de ani, din Ibănești-Pădure.

Potrivit polițiștilor, femeia ar fi coborât dintr-un autoturism, după care s-ar fi angajat în traversarea drumului printr-un loc nepermis. În aceste împrejurări s-a produs impactul.

Femeia a fost rănită în urma accidentului și transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri. Ulterior, aceasta a decedat la spital.

Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă, urmând să stabilească exact împrejurările în care s-a produs accidentul.