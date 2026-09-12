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Doi turiști au fost recuperați din Munții Făgăraș, după ce noaptea i-a prins pe traseu. Erau epuizați, iar unul dintre drumeți avea o luxație

Salvamont Argeș a anunțat că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, a plecat în misiune în Munții Făgăraș pentru a salva doi turiști rămași blocați acolo din cauza epuizării fizice. Unul dintre aceștia suferise și o luxație.
Doi turiști au fost recuperați din Munții Făgăraș, după ce noaptea i-a prins pe traseu. Erau epuizați, iar unul dintre drumeți avea o luxație
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Coralia Frigea
12 sept. 2026, 15:16, Social
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Salvamont Argeș a recuperat doi turiști din Munții Făgăraș, după ce i-a prins noaptea pe un traseul dintre Lacul Călțun și Tunelul Făgăraș, epuizați fizic.

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Chiar dacă traseul este de dificultate medie, având un marcaj de culoare albastră, unul dintre drumeți s-a accidentat și nu a mai putut să-și continue traseul. Autoritățile au constatat că suferise o luxație la picior.

„Acțiunea de salvare a fost una dificilă, desfășurată pe timp de noapte, dar datorită profesionalismului echipei de intervenție, misiunea s-a încheiat cu succes după 5 ore de efort continuu. Ambele persoane au fost coborâte în siguranță la Transfăgărășan”, au transmis salvamontiștii.

Recomandările autorităților

Salvamontiștii au emis și o listă de recomandări, care ar trebui luate în considerare înainte de a pleca pe munte:

  • Planificarea timpului: Traseul dintre Refugiul Călțun și Tunelul Transfăgărășan necesită o estimare corectă a orelor de mers. Pornirea la ore târzii crește exponențial riscul de a fi surprins de întuneric pe munte;
  • Gestionarea efortului: epuizarea fizică scade concentrarea și blochează reflexele. Aceasta este cauza principală a pașilor greșiți care duc la entorse sau luxații severe. Ritmul trebuie adaptat după cel mai lent membru al grupului;
  • Echipamentul de noapte: lanterna frontală (cu baterii de rezervă) și folia de supraviețuire sunt obligatorii în rucsac, indiferent de lungimea traseului. Noaptea, temperaturile în Făgăraș scad brusc, instalându-se riscul de hipotermie;
  • Trusa medicală de bază: o fașă elastică în rucsac permite imobilizarea rapidă a unei articulații luxate, reducând durerea până la sosirea salvatorilor.

Pentru situații de urgență, autoritățile mai menționează și numărul de telefon al Dispeceratului Național Salvamont, 0SALVAMONT, adică 0725 826 668.

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