Doi turiști au fost recuperați din Munții Făgăraș, după ce noaptea i-a prins pe traseu. Erau epuizați, iar unul dintre drumeți avea o luxație

Salvamont Argeș a recuperat doi turiști din Munții Făgăraș, după ce i-a prins noaptea pe un traseul dintre Lacul Călțun și Tunelul Făgăraș, epuizați fizic.
Chiar dacă traseul este de dificultate medie, având un marcaj de culoare albastră, unul dintre drumeți s-a accidentat și nu a mai putut să-și continue traseul. Autoritățile au constatat că suferise o luxație la picior.
„Acțiunea de salvare a fost una dificilă, desfășurată pe timp de noapte, dar datorită profesionalismului echipei de intervenție, misiunea s-a încheiat cu succes după 5 ore de efort continuu. Ambele persoane au fost coborâte în siguranță la Transfăgărășan”, au transmis salvamontiștii.
Salvamontiștii au emis și o listă de recomandări, care ar trebui luate în considerare înainte de a pleca pe munte:
Pentru situații de urgență, autoritățile mai menționează și numărul de telefon al Dispeceratului Național Salvamont, 0SALVAMONT, adică 0725 826 668.