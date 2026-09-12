Pasajul Apărătorii Patriei prinde contur. Daniel Băluță prezintă stâlpii „excentrici” ai construcției finanțate cu 20 de milioane de euro

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a prezentat, sâmbătă, pe Facebook, imagini cu „stâlpii excentrici” ai Pasajului Apărătorii Patriei, împreună cu stadiul actual al construcției și cum au fost realizate ultimele elemente.

„Pe dinafară, mari și impunători. Cum arată însă, pe interior, stâlpii excentrici ai Pasajului Apărătorii Patriei?”, a scris Daniel Băluță.

Edilul a explicat că stâlpii fac parte din structura pasajului, iar în această etapă sunt montate și asamblate componentele necesare pentru continuarea lucrărilor.

Pasajul Apărătorii Patriei traversează Șoseaua Berceni, în zona intersecției cu străzile Turnu Măgurele și Sergent Ion Iriceanu. Construcția va avea o lungime de aproximativ 860 de metri și câte două benzi de circulație pe sens.

Daniel Băluță a anunțat că valoarea investiției este de aproximativ 20 de milioane de euro, bani proveniți din bugetul local al Sectorului 4. Proiectul este realizat de asocierea Concelex, Omega Star Systems, Alpenside, Luxten și PAB România.

Primarul a prezentat în aprilie anul trecut imaginile inițiale cu macheta viitorului pasaj pe care urma să îl construiască la Apărătorii Patriei. Primăria Sectorului 4 estimează că pasajul ar putea fi finalizat până la sfârșitul anului 2026.