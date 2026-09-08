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Tragedie la locul de muncă în Mureș. Un muncitor, strivit de o țeavă metalică

Un bărbat de 56 de ani a murit, marți dimineață, într-un accident de muncă produs la o societate comercială din localitatea Daneș, județul Mureș. Bărbatul a fost surprins de căderea unei țevi metalice de mari dimensiuni și greutate, în timp ce se afla în apropierea unui utilaj.
Tragedie la locul de muncă în Mureș. Un muncitor, strivit de o țeavă metalică
Maria Miron
08 sept. 2026, 10:45, Social
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Accidentul s-a produs în comuna Daneș, unde bărbatul lucra în apropierea unui utilaj destinat manipulării țevilor metalice. Una dintre acestea a căzut peste el, iar rănile suferite i-au fost fatale.

Polițiștii din Sighișoara, în a căror zonă de competență se află localitatea unde a avut loc accidentul, au fost sesizați prin 112 marți dimineață.

Lovit mortal de o țeavă metalică

Din primele cercetări a rezultat că bărbatul, în vârstă de 56 de ani și domiciliat în aceeași comună, își desfășura activitatea în apropierea unui utilaj folosit pentru manipularea unor țevi metalice. În împrejurări care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, una dintre țevile metalice, de mari dimensiuni și greutate, a căzut peste acesta.

Impactul i-a fost fatal, iar bărbatul a murit în urma rănilor suferite. Echipajele ajunse la locul accidentului nu au mai putut să îi salveze viața, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș.

Trupul neînsuflețit a fost transportat pentru efectuarea necropsiei, în urma căreia medicii legiști vor stabili cu exactitate cauza morții.

Dosar penal după accidentul mortal

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș a fost informat cu privire la accidentul produs la societatea comercială din Daneș.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și nerespectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă. Cercetările continuă pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

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