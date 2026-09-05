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Experiment revoluționar în Europa. Tratamentul care încearcă să blocheze Alzheimer înainte de pierderea memoriei

Un medicament împotriva bolii Alzheimer va fi oferit persoanelor fără simptome, dar care prezintă un risc ridicat de a dezvolta afecțiunea, în cadrul unui studiu clinic derulat de NHS, unic în Europa.
Experiment revoluționar în Europa. Tratamentul care încearcă să blocheze Alzheimer înainte de pierderea memoriei
Sursa foto: Pexels - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
05 sept. 2026, 22:21, Ştiinţă-Sănătate
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Testul clinic va furniza medicamentul celor aflați la risc înalt, pentru a verifica dacă boala poate fi întârziată sau prevenită, conform raportărilor, potrivit The Independent.

Surrey and Borders Partnership NHS Foundation Trust este prima instituție din Europa care se alătură studiului, care va recruta la nivel internațional 1.600 de adulți sănătoși, cu vârste cuprinse între 55 și 80 de ani, transmite BBC.

Cum sunt selectați participanții și cum funcționează analiza

Participanții din Marea Britanie vor fi testați pentru a se asigura că nu prezintă semne de pierdere a memoriei și vor efectua o analiză de sânge pentru identificarea p-tau217 — un biomarker care poate prezice dezvoltarea bolii Alzheimer.

Medicamentul, dezvoltat de o companie farmaceutică elvețiană, este administrat direct intravenos.

Substanța țintește plăcile de amiloid, adică acumulările de proteină amiloid care formează depozite în creier, conform Alzheimer’s Society. Acumularea acestei proteine poate încetini funcționarea celulelor cerebrale și, în cele din urmă, le poate distruge, precizează organizația de caritate.

Rezultatele testelor anterioare publicate arată că medicamentul poate curăța amiloidul din creierul pacienților.

O nouă strategie: Tratamentul administrat înainte de apariția primelor semne

Profesorul Ramin Nilforooshan, cercetător principal al studiului, a declarat pentru The Telegraph: „Timp de decenii, cercetarea s-a concentrat pe tratarea bolii Alzheimer după apariția simptomelor. PrevenTron (numele studiului clinic) abordează o întrebare diferită — dacă putem acționa mai devreme, înainte ca simptomele să înceapă”.

Acesta a adăugat însă că există încă incertitudini legate de tratament: „Nu spun că acest studiu este o magie. Este un medicament aflat în faza de cercetare. Trebuie să așteptăm și să vedem: va funcționa sau nu?”

Boala Alzheimer este cea mai comună cauză de demență în Marea Britanie și este o afecțiune progresivă, ceea ce înseamnă că simptomele se agravează treptat în timp.

Este cel mai des întâlnită la persoanele de peste 65 de ani, afectând aproximativ una din 14 persoane din această categorie de vârstă, conform datelor NHS.

Proporția crește la una din șase persoane în cazul celor de peste 80 de ani.

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