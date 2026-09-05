Una din zece femei este afectată. Boala dureroasă al cărei diagnostic poate întârzia peste un deceniu

Endometrioza este considerată o afecțiune inflamatorie cronică, în care țesut asemănător celui care căptușește uterul se dezvoltă în alte zone ale organismului. Cauza exactă nu este cunoscută, deși factorii genetici ar avea un rol, potrivit The Independent.

Manifestările diferă de la o pacientă la alta. Printre simptome se numără balonarea, oboseala, infertilitatea și, mai ales, durerea, care poate apărea în timpul menstruației, al contactului sexual sau al tranzitului intestinal. Țesutul poate afecta ovarele, vezica urinară sau intestinul și, în cazuri rare, poate apărea și în afara pelvisului.

Una dintre marile probleme rămâne întârzierea diagnosticului. Potrivit American College of Obstetricians and Gynecologists, unele paciente așteaptă zece ani sau chiar mai mult de la debutul simptomelor până la identificarea bolii. Medicii explică situația inclusiv prin tendința de a considera durerile menstruale drept ceva normal, dar și prin suprapunerea simptomelor cu cele ale altor afecțiuni.

Test de salivă și senzori plasați pe abdomen

Două tehnologii noi încearcă să reducă acest interval. EndoSure este un test de aproximativ 30 de minute care utilizează senzori amplasați pe abdomen pentru a măsura semnale electrice la nivel intestinal.

O altă metodă, Endotest, analizează o probă de salivă pentru identificarea unor microARN-uri asociate endometriozei. Rezultatul poate fi obținut în două-trei săptămâni.

În Marea Britanie, institutul care elaborează recomandări pentru sistemul sanitar a publicat un proiect de ghid care propune folosirea ambelor metode în cadrul NHS timp de trei ani, în paralel cu strângerea mai multor date privind eficiența lor.

Specialiștii avertizează însă că noile teste nu trebuie privite drept înlocuitori pentru toate metodele existente. Ele ar putea deveni instrumente suplimentare în procesul de diagnosticare, alături de investigațiile imagistice și evaluarea clinică.

Ce tratamente există

După stabilirea diagnosticului, tratamentul este adaptat fiecărei paciente. Opțiunile menționate de specialiști includ analgezice, terapii hormonale, medicamente care opresc temporar menstruația și intervenții chirurgicale. În cazurile severe, poate fi luată în calcul inclusiv histerectomia.

Medicii subliniază totodată importanța urmăririi simptomelor. Un jurnal în care sunt notate momentul apariției durerii, localizarea și intensitatea acesteia poate furniza informații utile la consultație și poate ajuta pacienta să discute mai precis cu medicul despre posibilitatea unei endometrioze.