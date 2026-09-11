CIA a declasificat 71 de documente trimise Casei Albe despre Al-Qaida și Osama bin Laden. Publicarea documentelor, la 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie

CIA a publicat vineri seara, pe site-ul său, 71 de documente declasificate, cu extrase din rapoartele zilnice de informații furnizate de CIA și de alte agenții de spionaj președintelui Bill Clinton și succesorului său, președintele George W. Bush în legătură cu gruparea al-Qaida și fostul său lider, Osama bin Laden.

Potrivit NBC News, documentele declasificate și publicate de CIA acoperă perioada cuprinsă între februarie 1998 și 12 septembrie 2001, adică ziua de după atacuri.

Documentele publicate ilustrează modul în care analiștii de securitate au urmărit mișcările lui bin Laden și rețeaua sa de sprijin, precum și îngrijorările privind posibile amenințări la adresa țintelor din SUA, notează Associated Press.

Documentele acoperă perioada februarie 1998 – 12 septembrie 2001

Documentele variază de la un dosar din februarie 1998 — pregătit pentru președintele de atunci, Bill Clinton — intitulat „Teroriști care caută capacitatea de a obține arme de distrugere în masă” și care menționează „bin Laden și alți extremiști islamici”, până la un raport din 12 septembrie 2001, la o zi după tragedie, în care o sursă indica faptul că atacurile fuseseră planificate de doi ani și vizaseră, de asemenea, și Capitoliul SUA.

Una dintre note, datată 10 septembrie 1998, avertiza că Al-Qaida „ar putea doborî un avion plin de explozibili într-un oraş american”.

Altă notă, datată 4 decembrie 1998, indică faptul că Osama ben Laden şi „aliaţii săi se pregătesc pentru atentate în Statele Unite, inclusiv deturnarea unui avion”.

„Printr-un gest de transparență excepțională, cinstim memoria celor pe care i-am pierdut în acea marți tragică prin publicarea a 71 de documente declasificate — cea mai mare publicare de analize ale CIA legate de 11 septembrie din istorie. Acum 25 de ani, atacurile din 11 septembrie au lovit națiunea noastră, dar nu ne-au înfrânt. De atunci, generații întregi de ofițeri CIA și-au dedicat cariera asigurării dreptății pentru compatrioții noștri căzuți la datorie și garantării faptului că Al-Qa’ida nu va mai face niciodată rău țării noastre. În anii care au urmat, numeroși ofițeri CIA și-au dat viața în Războiul global împotriva terorismului. Le cinstim memoria și serviciul prin angajamentul nostru de a perturba, de a desființa și de a învinge pe cei care doresc să ne facă rău”, a transmis directorul CIA, John Ratcliffe.

11 septembrie 2001, una dintre cele mai dramatice zile din istoria recentă

Pe 11 septembrie 2026 se împlinesc 25 de ani de la atentatele teroriste din Statele Unite, una dintre cele mai dramatice zile din istoria recentă.

În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, 19 membri ai rețelei al-Qaida au deturnat patru avioane comerciale. Două dintre aeronave au lovit Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York, una a intrat în Pentagon, iar cea de-a patra s-a prăbușit într-un câmp din Pennsylvania după ce pasagerii au încercat să preia controlul avionului. În urma atentatelor, aproape 3.000 de oameni și-au pierdut viața.

La un sfert de secol distanță, 11 septembrie 2001 continuă să fie un moment de referință pentru Statele Unite și pentru întreaga lume. Atentatele au schimbat modul în care sunt privite securitatea, călătoriile aeriene, terorismul și politica externă americană.