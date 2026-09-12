Explozie la un depozit de armament din Bulgaria. Incendiul s-a extins de la un depozit la altul

Incendiul a izbucnit în apropierea satului Țareva Livada, iar flăcările au luminat cerul nopții, imaginile fiind difuzate de presa locală. Nu au fost raportate persoane rănite în urma incidentului.

Guvernatoarea regiunii Gabrovo, Kristina Sidorova, a declarat în primele ore ale zilei de sâmbătă că incendiul se manifesta pe teritoriul bazei de depozitare a fabricii și se extindea de la un depozit la altul.

„În acest moment, incendiul se află pe teritoriul bazei de depozitare a fabricii. Se deplasează de la un depozit la altul”, a declarat oficialul, potrivit Reuters.

Presa locală a relatat că depozitul aparține companiei EMCO, specializată în comerțul cu armament. Informația a fost atribuită unui reprezentant al companiei. Reuters nu a reușit să obțină imediat un punct de vedere din partea EMCO cu privire la incident.

Explozia și incendiul au loc la câteva săptămâni după un alt incident produs la o instalație EMCO. Autoritățile bulgare nu au stabilit deocamdată cauza exactă a celui mai recent incendiu.

Explozie la depozitul de armament EMCO

Compania EMCO este controlată de comerciantul bulgar de armament Emilian Gebrev. Numele acestuia a apărut în trecut în anchete privind o serie de explozii produse la depozite de muniție din Bulgaria.

În 2024, Bulgaria a emis mandate de arestare pentru șase cetățeni ruși suspectați de implicare în distrugerea unor depozite de armament aparținând EMCO. Potrivit procurorilor bulgari, depozitele conțineau muniție destinată exportului către Ucraina și Georgia, iar exploziile s-au produs în perioada 2011-2020.

Anchetatorii bulgari au afirmat la acel moment că există motive pentru a suspecta o legătură între exploziile din Bulgaria, tentativa de otrăvire a lui Emilian Gebrev din 2015 și exploziile produse în 2014 la depozite de muniție din Cehia.

Moscova a respins acuzațiile formulate de autoritățile bulgare.

Cel mai recent incident readuce astfel în atenție securitatea depozitelor de muniție din Bulgaria, în condițiile în care țara este un important producător și exportator de armament și muniție în regiune.

Deocamdată, autoritățile nu au indicat că incendiul produs în apropiere de Țareva Livada ar fi fost provocat intenționat și nu au atribuit responsabilitatea pentru explozie unei persoane sau unei organizații.