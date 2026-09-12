Prima pagină » Știri externe » Apărarea aeriană a Ucrainei a doborât șase rachete Kalibr și 101 drone în timpul atacului nocturn

Apărarea aeriană a Ucrainei a doborât șase rachete Kalibr și 101 drone în timpul atacului nocturn

Apărarea aeriană ucraineană a neutralizat, vineri spre sâmbătă, 110 ținte în timpul atacului nocturn rusesc, inclusiv rachete Kalibr, Banderol și Kh-59/69, precum și 101 drone.
Apărarea aeriană a Ucrainei a doborât șase rachete Kalibr și 101 drone în timpul atacului nocturn
Maria Nițu
12 sept. 2026, 10:01, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Forțele de apărare aeriană ale Ucrainei au doborât sau neutralizat, vineri spre sâmbătă, șase rachete de croazieră Kalibr, o rachetă de croazieră S8000 Banderol, două rachete ghidate lansate din aer de tip Kh-59/69 și 101 drone folosite de forțele rusești în timpul atacului asupra Ucrainei, conform Ukrinform.

Vineri, începând cu ora 18:00, forțele rusești au atacat Ucraina cu rachete balistice Iskander-M/KN-23, lansate din regiunile rusești Voronej și Rostov și din teritoriul ocupat temporar al Crimeei.

Atacul a inclus și opt rachete de croazieră Kalibr lansate de pe mare, din Marea Neagră, șase rachete ghidate lansate din aer de tip Kh-59/69, din spațiul aerian de deasupra Mării Negre, precum și 129 de drone de atac.

Printre drone s-au numărat aparate de tip Shahed, dintre care aproximativ jumătate au fost echipate cu propulsie cu reacție, rachete S8000 Banderol și drone-momeală de tip Parodiya.

Acestea au fost lansate din regiunile Kursk și Oriol din Rusia, din regiunea Donețk, ocupată temporar, și din Hvardiiske, în Crimeea ocupată temporar. Ținta principală a atacului a fost regiunea Odesa.

Atacul aerian a fost respins de aviația ucraineană, forțele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic, unitățile de sisteme fără pilot și grupurile mobile de foc.

Lovituri ale rachetelor și dronelor de atac rusești au fost înregistrate în 20 de locații, iar resturile țintelor doborâte au căzut în patru locații.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
GSP.ro
Nepoata lui Nicolae Ceaușescu face mărturisiri inedite despre prietenia cu Mitică Popescu și Leopoldina Bălănuță: „Mai aveam puțin și ne mutam împreună”
Gandul
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
Cancan
GALERIE FOTO. Balerina i-a zăpăcit definitiv: „Ești reală? Zeițo!”
Prosport
O viață cusută cu ață, răbdare și amintiri. Povestea fascinantă a croitorului care muncește de la 15 ani: „Lumea era elegantă pe vremuri”
Libertatea
Cel mai nesănătos cocktail. Are la fel de multe calorii cât o porție mare de cartofi prăjiți de la McDonald’s
CSID
Un nou brand auto apare pe piața din România! Ce modele a lansat Jetour în țara noastră?
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia