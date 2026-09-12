Apărarea aeriană a Ucrainei a doborât șase rachete Kalibr și 101 drone în timpul atacului nocturn

Forțele de apărare aeriană ale Ucrainei au doborât sau neutralizat, vineri spre sâmbătă, șase rachete de croazieră Kalibr, o rachetă de croazieră S8000 Banderol, două rachete ghidate lansate din aer de tip Kh-59/69 și 101 drone folosite de forțele rusești în timpul atacului asupra Ucrainei, conform Ukrinform.

Vineri, începând cu ora 18:00, forțele rusești au atacat Ucraina cu rachete balistice Iskander-M/KN-23, lansate din regiunile rusești Voronej și Rostov și din teritoriul ocupat temporar al Crimeei.

Atacul a inclus și opt rachete de croazieră Kalibr lansate de pe mare, din Marea Neagră, șase rachete ghidate lansate din aer de tip Kh-59/69, din spațiul aerian de deasupra Mării Negre, precum și 129 de drone de atac.

Printre drone s-au numărat aparate de tip Shahed, dintre care aproximativ jumătate au fost echipate cu propulsie cu reacție, rachete S8000 Banderol și drone-momeală de tip Parodiya.

Acestea au fost lansate din regiunile Kursk și Oriol din Rusia, din regiunea Donețk, ocupată temporar, și din Hvardiiske, în Crimeea ocupată temporar. Ținta principală a atacului a fost regiunea Odesa.

Atacul aerian a fost respins de aviația ucraineană, forțele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic, unitățile de sisteme fără pilot și grupurile mobile de foc.

Lovituri ale rachetelor și dronelor de atac rusești au fost înregistrate în 20 de locații, iar resturile țintelor doborâte au căzut în patru locații.