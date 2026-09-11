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Putin avertizează: O desfășurare de trupe europene în Ucraina ar fi „un război împotriva Rusiei”

Președintele rus Vladimir Putin a avertizat vineri că orice desfășurare de trupe europene în Ucraina ar echivala cu „un război împotriva Rusiei”, susținând în același timp că Moscova nu „amenință” țările europene.
Putin avertizează: O desfășurare de trupe europene în Ucraina ar fi „un război împotriva Rusiei”
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
12 sept. 2026, 00:30, Știri externe
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„În prezent, ei (liderii europeni) susțin că iau în considerare modalitățile de trimitere a trupelor pe teritoriul ucrainean. Aceasta înseamnă un război împotriva Rusiei”, a declarat Vladimir Putin, citat de agențiile de știri rusești, din New Delhi, unde participă la un summit BRICS, potrivit Le Figaro.

„Nu amenințăm și nici nu intenționăm să amenințăm țările europene. De ce am face-o? Nimeni nu își dă seama că nu avem niciun motiv să intrăm în conflict cu Europa”, a adăugat el. Putin a afirmat, de asemenea, că liderii europeni „își sperie poporul cu o amenințare imaginară din partea Rusiei”, adăugând că „această amenințare nu există și nu a existat niciodată”.

Rusia, care a lansat ofensiva împotriva Ucrainei în februarie 2022, a prezentat în mod constant desfășurarea de trupe occidentale pe teritoriul ucrainean ca o linie roșie. Această idee a fost discutată de liderii europeni timp de mai mulți ani, dar nu s-a materializat niciodată. Rusia își justifică ofensiva împotriva Ucrainei, în special, invocând amenințarea reprezentată de extinderea NATO, alianța militară occidentală la care Kievul aspiră să se alăture, la granițele sale.

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