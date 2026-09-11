Republicanii și democrații din Nashville au fost de acord să redenumească aeroportul după Dolly Parton

Lydia Popovich, o mare fană a lui Parton, care a inițiat o petiție pentru schimbarea numelui în 2025, a declarat vineri că Dolly Parton a respins cu grație ideea de a numi aeroportul după ea, așa cum a făcut și cu multe alte onoruri propuse în timpul vieții sale. Aceasta include un proiect de lege depus de legislatorii din Tennessee în 2021 pentru amplasarea unei statui a ei pe terenul Capitoliului, potrivit AP.

Dolly Parton le-a cerut aleșilor să retragă proiectul de lege, dar și-a exprimat speranța că acest lucru s-ar putea întâmpla „cândva peste câțiva ani sau poate după ce voi pleca, dacă încă mai considerați că merit asta”.

După moartea lui cântăreței, acum două săptămâni, ideea de a denumi aeroportul a prins aparent avânt, petiția lui Popovich ajungând la peste 175.000 de semnături – deși oficialii care concurau pentru administrarea aeroportului nu aveau nevoie de acest impuls.

Rivalii politici au fost de acord în privința numelui

În cadrul unei ședințe de vineri a Autorității Aeroportului Metropolitan Nashville, controlată de stat, o moțiune prin care se cerea directorului general al aeroportului să înceapă procesul de redenumire a fost aprobată în unanimitate de membrii consiliului de administrație, care au lăudat-o pe Dolly Parton. Oficialii aeroportului au declarat că schimbarea ar putea dura un an sau mai mult și implică colaborarea cu moștenitorii lui vedetei pentru a stabili cum ar putea împărți profiturile din vânzările de mărfuri, printre altele.

Există două Autorități Aeroportuare Metropolitane din Nashville: una condusă de stat și cealaltă controlată de oraș, un sistem de reglementare bifurcat, creat în 2023 pe fondul unei dispute partizane între statul condus de republicani și orașul condus de democrați. Cine controlează de fapt aeroportul a fost în dispută de atunci, consiliile de administrație concurente preluând frâiele doar pentru a fi demise pe măsură ce instanțele decid și sunt anulate.

În ciuda rivalitățiii, primarul democrat al orașului Nashville, Freddie O’Connell, și Autoritatea Aeroportului Metropolitan Nashville, o entitate concurentă controlată de oraș, susțin, de asemenea, schimbarea numelui, potrivit purtătorului de cuvânt al lui O’Connell, Alex Apple.