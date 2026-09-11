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A fost lansată prima piesă de la moartea lui Dolly Parton. Interpretarea artistei a melodiei „Bound to Ride”, un tribut adus formației The Stanley Brothers

Interpretarea lui Dolly Parton a piesei „Bound to Ride”, un tribut adus duo-ului The Stanley Brothers, marchează prima piesă lansată de la moartea artistei de muzică country. Cântăreața a contribuit la albumul tribut Where the Soul Never Dies: Celebrating 80 Years of the Stanley Brothers, care va fi lansat luna viitoare.
A fost lansată prima piesă de la moartea lui Dolly Parton. Interpretarea artistei a melodiei „Bound to Ride”, un tribut adus formației The Stanley Brothers
Ioana Târziu
11 sept. 2026, 15:59, Știrile zilei
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Albumul celebrează trupa care a fost inclusă postum în Country Music Hall of Fame, la începutul acestui an.

Dolly Parton a înregistrat cântecul în 2022. Albumul tribut cu vedete include și melodii de Willie Nelson, Jamey Johnson, Dierks Bentley și mulți alții, potrivit The Independent.

Deși majoritatea pieselor de pe album au fost interpretate live în studio, Parton și-a înregistrat vocea în avans din cauza unei creșteri bruște a cazurilor de Covid în acel an, notează Rolling Stone.

Dolly Partin este acompaniată de First Ladies of Bluegrass, un grup de femei, din care fac parte banjoista Alison Brown, basista Missy Raines, violonista Becky Buller, chitarista Molly Tuttle și mandolinista Sierra Hull.

Buller a cântat și partea lui Parton pentru o versiune demo, astfel încât vedeta din „9-5” să poată auzi tonalitatea corectă și să lucreze cu trupa fără a-și risca sănătatea.

Parton a murit luna trecută la vârsta de 80 de ani, în urma „unei scurte lupte cu cancerul” la Centrul de Cancer Vanderbilt-Ingram. Vedeta s-a stins din viață înconjurată de cei dragi, au declarat reprezentanții ei la momentul respectiv.

Într-o declarație care anunța moartea sa, aceștia au recunoscut modul în care artista „și-a petrecut viața și cariera aducând bucurie, râs, speranță și integritate în tot ceea ce a atins”.

Dolly Parton a fost înmormântată cu o ceremonie privată pe 28 august, la care au participat rude apropiate, potrivit nepoatei sale, Lainey Parton.

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