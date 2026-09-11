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„Justiția trebuie să ia măsuri”. AfD a depus o plângere împotriva lui Merz pentru că a catalogat remigrația drept „epurare etnică”

Partidul de extremă dreapta AfD a anunțat că a depus o plângere pentru calomnie împotriva cancelarului german Friedrich Merz, pentru că acesta a catalogat remigrația drept „epurare etnică”. „Justiția trebuie să ia măsuri în acest sens”, a declarat Stephan Brandner, un membru de rang înalt al AfD din Bundestag, într-un comunicat.
„Justiția trebuie să ia măsuri”. AfD a depus o plângere împotriva lui Merz pentru că a catalogat remigrația drept „epurare etnică”
Diana Nunuț
11 sept. 2026, 15:35, Știri externe
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Partidul german de extremă dreapta AfD a anunțat că a depus o plângere pentru calomnie împotriva cancelarului german Friedrich Merz, după ce acesta a spus că formațiunea promovează politici anti-imigrație care ar echivala cu „epurarea etnică”.

Merz a făcut aceste declarații miercuri, în cadrul unei dezbateri din Bundestag.

„Persoanele cu un parcurs migratoriu lucrează în meserii calificate. Dacă ceea ce se preconizează aici, anume „remigrarea”, ar deveni realitate, acest lucru nu ar fi altceva decât un sinonim pentru epurarea etnică bazată pe origine și culoarea pielii”, a declarat Merz, citat de Reuters.

În replică, AfD a susținut că Merz a depășit „o linie roșie” în discursul său.

„Friedrich Merz a depășit din nou limita prin discursul său, dar de data aceasta este vorba de o faptă cu relevanță penală. Declarațiile sale nefondate și revoltătoare (…) sunt complet inacceptabile și, de asemenea, pasibile de urmărire penală. Insinuarea că grupul parlamentar AfD – care se bazează ferm pe Legea fundamentală – ar fi angajat în epurarea etnică, adică, în ultimă instanță, în expulzări și crime, este atât de clară încât justiția trebuie să ia măsuri în acest sens”, a spus Stephan Brandner, un membru de rang înalt al AfD din Bundestag, într-un comunicat.

Ce înseamnă conceptul de „remigrare”

Potrivit POLITICO, „remigrarea” este un concept de extremă dreapta folosit de AfD pentru a se referi la întoarcerea sau deportarea migranților care, în opinia AfD, nu au dreptul să rămână în Germania. Acest lucru poate varia de la deportarea persoanelor fără statut legal până la expulzarea în masă a imigranților și a descendenților acestora.

AfD a dedicat un capitol întreg „imigrației și remigrării” în programul său electoral pentru alegerile din Saxonia-Anhalt, unde partidul a obținut 43,8% din voturi, mai mult decât dublu față de rezultatul obținut în 2021.

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