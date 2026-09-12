Atacuri rusești în Zaporojie și Krivoi Rog. Trei oameni au murit, iar alți trei au fost răniți

Două persoane au murit într-un atac rusesc asupra orașului Zaporojie, după ce o dronă a lovit o casă dintr-o zonă rezidențială. Un alt atac rusesc asupra orașului Krivoi Rog s-a soldat cu un mort și doi răniți.

Ivan Fedorov, copreședintele Consiliului Regional de Apărare din Zaporojie, a anunțat pe Telegram că o dronă rusească a lovit o zonă rezidențială din oraș. În urma atacului, o casă a fost distrusă. În zonă au izbucnit incendii, potrivit Ukrinform.

„O casă a fost distrusă, iar oameni ar putea fi blocați sub dărâmături: acestea sunt consecințele preliminare ale atacului inamic asupra orașului Zaporojie”, se arată în mesaj.

Ulterior, Fedorov a anunțat că două persoane au fost scoase de sub dărâmăturile casei distruse, iar medicii i-au examinat pentru a vedea dacă există probleme serioase.

„Două persoane au fost scoase de sub dărâmăturile casei distruse din Zaporojie. Medicii îi examinează în prezent pe cei răniți”, a scris el.

Informațiile au fost actualizate ulterior de oficialul ucrainean, care a anunțat că una dintre persoanele rănite a murit.

„Din păcate, una dintre persoanele rănite în atacul inamic asupra orașului Zaporojie a decedat”, a scris Fedorov.

Mai târziu, acesta a anunțat că bilanțul atacului a ajuns la două persoane decedate.

„O femeie de 64 de ani și un bărbat de 37 de ani au fost uciși. O femeie de 59 de ani a fost rănită”, se precizează în mesajul de pe Telegram.

Totodată, forțele rusești au lovit o întreprindere din Krivoi Rog, în regiunea Dnipropetrovsk. O persoană a murit, iar alte două au fost rănite. Oleksandr Hanzha, șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, a anunțat atacul pe Telegram.

„Inamicul a lovit o întreprindere industrială din Krivoi Rog. O persoană a murit, iar alte două au fost rănite”, se arată în mesaj.