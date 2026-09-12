Trafic restricționat în București, în weekend, din cauza mai multor evenimente. Brigada Rutieră recomandă rute alternative

Traficul auto va fi restricționat în mai multe zone din București, sâmbătă și duminică, când sunt programate mai multe evenimente, a informat Brigada Rutieră a Capitalei.

Sâmbătă, între orele 09:00 și 23:00, Primăria Municipiului București, mai exact ARCUB, va organiza evenimentul cultural-artistic „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”, pe Calea Victoriei, pe segmentul cuprins între Bd. Dacia și Splaiul Independenței. Traficul rutier în intersecții nu va fi afectat.

Traficul rutier va fi restricționat pentru conducătorii auto și pentru bicicliști și utilizatorii de trotinete. În aceste zone vor avea loc activități pentru publicul larg, precum mini-concerte stradale, spectacole de teatru și dans, ateliere pentru copii, statui vivante și studiouri foto.

Pe durata restricțiilor va fi permisă traversarea Căii Victoriei la intersecțiile cu Bd. Dacia, Str. C.A. Rosetti, Str. Știrbei Vodă, Str. Ion Câmpineanu și Bd. Regina Elisabeta.

Zonele restricționate vor fi împrejmuite corespunzător, iar în punctele de traversare auto-pietonală pietonii vor fi direcționați către trotuare și trecerile pentru pietoni.

Accesul riveranilor către domiciliu și către unitățile economice din zonă va fi permis, conform indicatoarelor montate temporar și sub supravegherea autorităților.

Brigada Rutieră recomandă traseele acestea ca rute alternative:

Piața Victoriei – Bd. Lascăr Catargiu – Piața Romană – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Nicolae Bălcescu – Piața Universității – Bd. I.C. Brătianu – Piața Unirii – Splaiul Independenței

Piața Victoriei – Str. Buzești – Str. Berzei.

Ce restricții de trafic există duminică

Duminica aceasta, între orele 08:00 și 21:00, va avea loc o adunare publică organizată cu ocazia Zilei Pompierilor din România.

Evenimentul va include activități comemorative, dar și un ceremonial de depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor Pompieri, amplasat în rondul din fața Hotelului JW Marriott.

Pentru desfășurarea evenimentului, între orele 08:00 și 12:00, traficul rutier va fi restricționat temporar pe Calea 13 Septembrie, pe segmentul dintre Hotel JW Marriott și Str. Progresului, precum și pe Str. Izvor, între Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu și Calea 13 Septembrie.

Un alt aspect care trebuie menționat este că, între orele 06:00 și 22:00, traficul va fi restricționat pe Str. Academiei, între Str. Dem. I. Dobrescu și Str. Ion Câmpineanu.

Între orele 20:00 și 21:00, va avea loc activitatea de retragere cu torțe pe banda I de circulație, pe traseul Piața Revoluției – Calea Victoriei – dreapta Pod Națiunile Unite – Splaiul Independenței – punct final Detașamentul de Pompieri Mihai Vodă.

Brigada Rutieră recomandă traseele acestea ca rute alternative:

Șos. Panduri – Bd. Tudor Vladimirescu – Calea Rahovei – Str. 11 Iunie – Piața Unirii

Piața Unirii – Splaiul Independenței – Bd. Eroilor – Str. Doctor Bagdasar – Șos. Panduri.

Brigada Rutieră anunță că va lua măsuri pentru ca traficul să fie cât de liber se poate și pentru prevenirea accidentelor. Polițiștii le recomandă șoferilor să evite deplasarea cu autoturismele în zonele în care se desfășoară evenimentele.

Șoferii sunt îndemnați să rămână calmi și prudenți, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în siguranță și să nu oprească sau să staționeze decât în locurile special amenajate.