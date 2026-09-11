Cum s-a maturizat piața rezidențială periurbană a Bucureștiului, în ultimii ani

Există în evoluția marilor capitale ale lumii un tipar pe care planificatorii urbani l-au observat cu regularitate. Ajunse la un anumit prag de densitate, aglomerație și presiune infrastructurală, orașele ajung să crească prin dezvoltarea unor zone metropolitane coerente în afara lor. Este ceea ce s-a întâmplat cu Parisul spre Île-de-France în anii 1980, cu Berlinul spre Brandenburg după reunificare sau cu Viena spre Wienerwald în ultimele două decenii.

Bucureștiul a intrat, în ultimii cinci sau șapte ani, în aceeași dinamică, iar zona Ilfov, care a fost multă vreme percepută ca o simplă alternativă mai ieftină la Capitală, se transformă într-o destinație rezidențială cu identitate proprie. Pentru cine urmărește piața imobiliară cu atenție, această tranziție reprezintă o transformare structurală, comparabilă cu cea a marilor orașe europene ajunse la maturitate, ceea ce denotă faptul că și Bucureștiul evoluează înspre o nouă identitate urbană, cel mai probabil eclectică.

Trei valuri de cumpărători peri-urbani, trei generații de motivații

Prima ”migrație” către zona periurbană a Bucureștiului, care a atins un vârf în jurul anului 2008, avea la bază un raționament aproape exclusiv economic. Cumpărătorii ieșeau din oraș pentru că își doreau o locuință mai accesibilă sau o suprafață mai mare la același buget. Zona periurbană era, în acei ani, alternativa, nu o destinație în sine. Aproape nimeni nu ar fi ales să locuiască la marginea orașului dacă ar fi avut buget pentru o locuință echivalentă în centru.

Al doilea val a venit în 2020, în perioada pandemiei, și a avut un cu totul alt tip de motivație. Nevoia acută de spațiu, de curte, de aer, de distanță față de aglomerația urbană. Migrația nu mai era condiționată strict de buget, ci de o dorință profundă de a scăpa fizic dintr-un context care devenise, pentru multe familii, sufocant. Nici de această dată, însă, alegerea nu era una de fond, ci un răspuns la o presiune externă.

În 2026, valul al treilea este fundamental diferit. Cumpărătorul este mult mai matur. Nu mai caută doar mai ieftin sau mai mare, ci își dorește un stil de viață complet. Vrea proximitate față de oraș, dar și o calitate mai bună a vieții, o infrastructură educațională pentru copii aflată în proximitatea locuinței, zone verzi, servicii, restaurante, magazine, sport, siguranță, comunitate. Vorbim despre un cumpărător matur, care vede achiziția unei noi proprietăți, cu maximă claritate.

Munca hibridă a rescris ecuația navetei

Una dintre variabilele care au accelerat această transformare este stabilizarea muncii hibride după pandemie. Multă vreme, naveta unei familii era calculată aproape exclusiv prin raportare la birou. Cât faci dimineața până la serviciu, cât faci seara înapoi. În 2026, ecuația este mult mai complexă. Naveta reală a unei familii nu este doar drumul către birou, ci și drumul până la școala sau grădinița copilului, până la cumpărături, până la activități, restaurante, servicii, sport sau zone de petrecere a timpului liber.

Iar aceste drumuri, repetate zilnic, contează enorm în calitatea vieții. Într-un proiect integrat, o mare parte din navetă este redusă sau chiar eliminată. Nu mai vorbim despre cât timp face un părinte până la birou de două sau trei ori pe săptămână, ci despre câte drumuri inutile elimină în fiecare zi. Iar dacă școala, cumpărăturile, restaurantele, activitățile și serviciile sunt în proximitate, atunci locuința nu mai este percepută ca fiind în afara orașului, ci ca parte a unui ecosistem complet.

Profesionalizarea cumpărătorului: dovezi, nu promisiuni

A treia transformare majoră este de natură cognitivă. Cumpărătorul din 2026 s-a profesionalizat. Este mult mai informat, mult mai atent și mult mai puțin dispus să ia decizii doar pe baza unei broșuri sau a unei randări frumoase.

„Un cumpărător informat întreabă foarte concret ce a mai livrat dezvoltatorul, câte faze au fost finalizate, cum arată proiectele după cinci sau zece ani, cum se administrează comunitatea sau cum funcționează accesul, parcările, infrastructura, transportul, școlile, spațiile comerciale. Iar noi, cei care formăm Pinwell, grație expertizei noastre în piața de real-estate, de peste 60 de ani cumulați, am asistat la această maturizare a cumpărătorului de locuință în zona periurbană și suntem foarte bine pregătiți să identificăm proiecte care se cer, care au dovedit că respectă planurile și care oferă clientului valoare reală”, declară Victor Vremera, Co-CEO Pinwell.

Iar cel mai important lucru pe care îl întreabă este dacă promisiunea de vânzare se regăsește în realitatea de zi cu zi. Pentru că piața a trecut prin mai multe etape în care s-au vândut concepte, randări și promisiuni, astăzi, cumpărătorul vrea dovezi și își dorește să vadă ce există deja, cine locuiește în vecinătate, cum funcționează comunitatea, care este istoricul dezvoltatorului și cât de consecvent a fost în livrare.

„Cumpărătorul periurban de astăzi este un client care alege conștient o altă formulă de locuire. În 2026 nu mai vinzi doar un apartament sau o casă, ci încredere și consecvență, care nu se construiesc din promisiuni, ci din ceea ce ai livrat deja. Acesta este, cred, cel mai important test pe care îl trece o dezvoltare imobiliară matură”, spune Gabriel Voicu, Co-CEO Pinwell.

Cartier integrat versus dormitor: diferența care se vede în timp

În piața rezidențială periurbană se conturează, în ultimii ani, o linie de demarcație tot mai clară. Pe de o parte, proiectele integrate, gândite ca ecosisteme complete de viață și pe de altă parte, ansamblurile care rămân, în ciuda scării, simple cartiere-dormitor. Un cartier de blocuri fără servicii în jur poate funcționa pe termen scurt, mai ales dacă are un preț bun. Dar, pe termen mediu și lung, oamenii își dau seama că au nevoie de mult mai mult decât patru pereți. Au nevoie de acces, de infrastructură, de locuri de parcare, de spații verzi, de locuri de joacă, de servicii, de comerț, de educație, de sport, de siguranță și de o minimă viață socială în proximitate.

Ilfov, de la periferie la pol urban nou

Concluzia acestor transformări este că Ilfovul a depășit deja etapa în care era privit doar ca o alternativă mai ieftină la București. Componenta de preț rămâne importantă, dar Ilfovul nu mai presupune doar chestiunea referitoare la prețul unei locuințe, deoarece a devenit deja o destinație în sine, mai ales în zonele unde există proiecte bine gândite, infrastructură în dezvoltare, acces bun către București și o masă critică de locuitori și servicii.

Odată ce apar școli, grădinițe, retail, servicii medicale, restaurante, wellness si wellbeing, spații verzi și comunități stabile, oamenii nu mai simt că locuiesc în afara orașului, ci într-un pol urban nou.