UE caută o nouă modalitate de a folosi activele rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei. Belgia rămâne principalul obstacol

O tentativă anterioară în acest sens a fost blocată de Belgia, unde se află cea mai mare parte din cele 210 miliarde de euro reprezentând active ale Băncii Centrale a Rusiei imobilizate în Occident. Guvernul belgian a invocat lipsa unor garanții solide privind împărțirea riscurilor în cazul unor represalii juridice din partea Moscovei, scrie Financial Times.

Belgia rămâne principalul obstacol

În condițiile în care cheltuielile pentru apărarea Ucrainei continuă să crească, Comisia Europeană a reluat analiza unor variante care ar putea fi mai ușor acceptate de Belgia, potrivit FT, care citează două persoane familiarizate cu discuțiile.

Suedia a cerut luna trecută redeschiderea dezbaterii privind activele rusești înghețate. Inițiativa vine într-un moment în care guvernele europene se confruntă cu presiuni tot mai mari asupra bugetelor naționale și negociază viitorul buget al UE pentru perioada 2028-2034.

Susținătorii ideii consideră că folosirea acestor active ar putea acoperi o parte din necesarul de finanțare al Ucrainei fără ca statele membre să fie nevoite să aloce sume suplimentare din propriile bugete.

Ucraina se confruntă cu un deficit de finanțare de 27 de miliarde de dolari

Ucraina estimează că se confruntă în acest an cu un deficit de finanțare de 27 de miliarde de dolari, iar anul viitor lipsa de fonduri ar urma să fie și mai mare.

UE încearcă să acopere o mare parte din acest necesar printr-un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru acest an și anul viitor. Suma ar urma să acopere aproximativ două treimi din necesarul estimat de finanțare al Ucrainei.

Oficialii europeni avertizează însă că orice nouă variantă privind folosirea activelor rusești înghețate este încă departe de a beneficia de consens.

„În prezent nu există variante noi, doar analizăm modalități prin care ar putea exista”, a declarat un oficial european pentru FT.

Un oficial belgian a precizat că poziția guvernului de la Bruxelles „nu s-a schimbat”.

O nouă variantă pentru activele rusești înghețate

Una dintre variantele discutate presupune mutarea activelor rusești deținute la Euroclear și la alte instituții financiare din UE într-o entitate separată creată la nivel european. Ideea a fost susținută recent de fosta ministră germană a Apărării Annegret Kramp-Karrenbauer și de eurodeputata Nathalie Loiseau, din partidul președintelui francez Emmanuel Macron.

Prin această soluție ar fi transferate atât activele, cât și obligațiile juridice asociate acestora. În același timp, Belgia și Euroclear ar beneficia de garanții în cazul unor eventuale litigii.

Oficialii europeni nu susțin deocamdată o anumită soluție tehnică și subliniază că orice propunere ar avea nevoie de sprijinul tuturor celor 27 de state membre și, mai ales, de acordul Belgiei.

„Nu contează dacă scoatem din pălărie un iepure alb foarte impresionant, dacă nu există voință politică”, a declarat unul dintre oficiali.