Marocul neagă implicarea în criza din Ceuta. Rabatul refuză să fie „țap ispășitor”

Marocul a declarat, joi, că nu există „nicio dovadă” care să ateste implicarea sa în afluxul masiv de migranți către Ceuta, exclava spaniolă din Africa de Nord, care a avut loc în luna iulie, potrivit AFP, citată de France24.

În comunicatul publicat, Ministerul de Externe al Marocului a precizat „nu există fapte sau rapoarte care să dovedească vreo implicare a autorităților marocane”.

Ministerul a adăugat că Rabat a refuzat să devină „țapul ispășitor pentru reglarea de conturi politice” în Spania.

Declarația a marcat prima reacție oficială a regatului la un raport al poliției spaniole care acuza forțele de securitate marocane de „permisivitate totală” în momentul în care a avut loc traversarea în masă.

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a evitat în mod constant să dea vina pe Maroc, subliniind că nu există „dovezi solide” că această țară din Africa de Nord ar fi orchestrat valul de migranți.

Marocul pune sub semnul întrebării gestionarea crizei

Cu toate acestea, Ministerul Afacerilor Externe al Marocului a pus sub semnul întrebării modul în care Spania a gestionat criza.

„De ce nu sunt respinși migranții ilegali, în condițiile în care guvernul marocan a acceptat oficial să îi readmită? De ce sunt ținuți minorii neînsoțiți departe de familiile lor, când Marocul a solicitat urgent întoarcerea lor?”, se arată în comunicat.

„Răspunsul la aceste întrebări nu se găsește în Maroc, ci mai degrabă la părțile interesate spaniole relevante”, a continuat ministerul.

Cu toate acestea, Rabat a calificat criza drept „regretabilă” și a declarat că evenimentele justifică „o examinare aprofundată” pentru a stabili circumstanțele acestora și „a se asigura că nu se vor repeta”.

Ministerul a subliniat, de asemenea, importanța relațiilor cu Madridul, afirmând că Marocul a ales să mențină relații bazate pe „bună vecinătate, înțelegere politică, parteneriat economic și cooperare în domeniul securității”.

La sfârșitul lunii iulie, peste 70.000 de migranți au intrat în Ceuta din Maroc, într-un val fără precedent și haotic care s-a soldat cu zeci de morți și a stârnit dispute interne pe tema migrației în cadrul UE.

Majoritatea migranților care au intrat în Ceuta s-au întors în Maroc, dar mii dintre ei au rămas acolo, adesea în condiții de viață extrem de precare, ceea ce a amplificat tensiunile din acest mic oraș și a provocat o furtună politică pentru guvern.

UE a anunțat, miercuri, că acordă Spaniei sprijin de urgență în valoare de aproape 115 milioane de euro pentru a contribui la consolidarea securității la frontieră și pentru a sprijini procesul de repatriere.