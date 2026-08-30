UE pregătește un nou pachet de sancțiuni care vizează 1.600 de entități rusești

Potrivit Politico, care citează trei diplomați europeni, pachetul de sancțiuni propus va fi discutat în cadrul viitoarei reuniuni a Consiliului Afaceri Externe al UE din Irlanda, programată pentru marți și miercuri săptămâna viitoare.

Un diplomat a menționat că lista provizorie a candidaților pentru noile sancțiuni include aproximativ 800 de persoane fizice și 800 de persoane juridice. Sursele au indicat că obiectivul general este o extindere semnificativă a măsurilor restrictive existente, cu o dată țintă de adoptare la jumătatea lunii octombrie.

În cadrul viitoarelor reuniuni, se așteaptă ca diplomații să reia discuțiile privind chestiunea extrem de controversată a utilizării activelor suverane rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina, un demers care rămâne blocat din cauza opoziției continue din partea Belgiei cu privire la potențialele răspunderi juridice.

Reînnoirea discuțiilor privind sancțiunile coincide cu un efort coordonat al Suediei, Poloniei, Olandei și Spaniei de a exercita presiuni asupra Comisiei Europene pentru a relansa un plan blocat, menit să valorifice aproximativ 200 de miliarde de euro din activele rusești imobilizate, deținute în principal la depozitarul Euroclear, cu sediul la Bruxelles.

Împrumut de reparații, eșuat anul trecut

Propunerea inițială privind un „împrumut de reparații” în valoare de 210 miliarde de euro a eșuat la summitul european din decembrie anul trecut, după ce liderul belgian Bart De Wever a blocat măsura, invocând riscul unor represalii juridice din partea Rusiei, potrivit Kyiv Independent.

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a reiterat, vineri, că utilizarea acestor resurse rămâne „nenegociabilă”, avertizând în mod explicit statele baltice să nu mai pună Belgia la colț în mod repetat în această chestiune.

Cu toate acestea, ministrul belgian al Afacerilor Externe, Maxime Prévot, a indicat recent că ar fi posibilă o anumită flexibilitate dacă responsabilitățile juridice ar fi împărțite în mod egal între toate statele membre ale UE.

Această inițiativă diplomatică survine în contextul în care Ucraina se confruntă cu grave dificultăți financiare în pragul iernii. Președintele Volodimir Zelenski a declarat recent că administrația sa se confruntă cu un deficit de finanțare a apărării de 23,1 miliarde de euro, care trebuie acoperit pentru a susține operațiunile, întrucât fondurile alocate inițial pentru a doua jumătate a anului au fost cheltuite mai devreme pentru a accelera achizițiile militare și campaniile de lovituri la distanță mare.