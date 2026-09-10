Canada oferă Ucrainei un nou pachet de apărare antiaeriană. Zelenski: „Este crucial”

Anunțul a fost făcut joi, în timpul vizitei lui Zelenski în Canada, unde liderul ucrainean s-a întâlnit cu premierul Mark Carney și cu alți oficiali canadieni.

Cele două țări au semnat, de asemenea, o declarație prin care își reafirmă angajamentul față de parteneriatul dintre Canada și Ucraina, scrie DW.

Canada oferă Ucrainei un pachet de apărare antiaeriană de 350 de milioane de dolari canadieni

Premierul canadian Mark Carney a declarat că Canada va sprijini Ucraina cu interceptoare pentru apărarea antiaeriană, prin mecanismul american Jumpstart.

„Canada și Ucraina au finalizat un acord pentru furnizarea unor interceptoare critice pentru apărarea antiaeriană”, a spus Carney.

Valoarea pachetului este estimată la aproximativ 350 de milioane de dolari canadieni, echivalentul a circa 260 de milioane de dolari americani.

Volodimir Zelenski a salutat decizia și a descris ajutorul drept unul esențial pentru Ucraina.

„Sunt foarte recunoscător. Acesta este un pachet foarte important de apărare antiaeriană și este crucial”, a declarat președintele ucrainean.

Canada susține că, de la începutul invaziei rusești din 2022, a oferit Ucrainei sprijin în valoare de aproximativ 26 de miliarde de dolari canadieni, inclusiv pentru infrastructura energetică.

Canada și Ucraina își consolidează parteneriatul în domeniul apărării

Vizita lui Zelenski în Canada are loc într-un moment în care Ucraina încearcă să își consolideze sistemele de apărare înaintea iernii. Rusia și-a intensificat în ultimii ani atacurile asupra infrastructurii energetice, iar Kievul se teme de noi lovituri asupra sistemelor de încălzire și alimentare cu energie.

Mark Carney a subliniat că sprijinul Canadei nu se limitează la apărare și a promis că țara sa va contribui și la reconstrucția Ucrainei după încheierea războiului.

Premierul canadian a evidențiat și legăturile istorice dintre cele două țări, amintind contribuția comunității ucrainene la dezvoltarea provinciilor din vestul Canadei. Canada găzduiește peste un milion de persoane de origine ucraineană.

Zelenski a ajuns la Calgary miercuri seară, după ce a participat la funeraliile regelui Harald al V-lea în Norvegia. Vizita sa în Canada face parte dintr-o serie de deplasări diplomatice prin care Ucraina încearcă să obțină sprijin suplimentar pentru apărarea teritoriului și protejarea infrastructurii în timpul iernii.

Noi atacuri cu drone asupra Rusiei și Ucrainei

În paralel cu anunțul privind apărarea antiaeriană a Ucrainei, luptele au continuat pe front și în spatele liniilor.

Zelenski a afirmat că forțele ucrainene au lovit peste noapte o rafinărie de petrol din regiunea Yamalo-Neneț și un port din Daghestan, precum și alte obiective despre care a spus că sunt importante pentru industria militară rusă.

Ministerul rus al Apărării a susținut că 448 de drone ucrainene au fost doborâte într-o singură noapte. În regiunea Voronej, guvernatorul Alexander Gusev a anunțat moartea unei femei în orașul Borisoglebsk, după ce fragmente provenite de la drone au căzut în zonă.

În Ucraina, atacurile rusești au lovit clădiri aparținând unui important producător de alimente din Dnipro. Potrivit autorităților locale, cel puțin două persoane au murit.

De asemenea, doi membri ai echipajului, cetățeni azeri, au fost uciși într-un atac cu drone asupra unei nave de marfă în regiunea Odesa. Alți doi membri ai echipajului au fost transportați la spital în Ciornomorsk. Ucraina a acuzat Rusia pentru atac, însă autoritățile de la Baku nu au precizat cine s-a aflat în spatele loviturii.