Război comercial: SUA interzice produsele lactate, alcoolul și motocicletele din Canada

Interdicția va intra în vigoare pe 29 septembrie și vine după ce tarifele de retorsiune promise de Canada au intrat în vigoare marți dimineață, asupra importurilor americane în valoare de 20 de miliarde de dolari. Canada a răspuns la măsurile tarifare ale președintelui american Donald Trump după ce negocierile comerciale dintre țări au eșuat luna trecută, relatează AP.

Trump a luat măsuri, de asemenea, pentru a exclude produsele canadiene din contractele mari și pe termen lung cu guvernul SUA și a dispus Administrației Serviciilor Generale din SUA să declare produsele canadiene neeligibile pentru aceste contracte până când Canada nu va permite „reciprocitate deplină și echitabilă” pentru produsele americane.

S-a rupt una dintre cele mai strânse relații din lume

Prim-ministrul canadian, Mark Carney, a declarat că strategia Canadei vizează creșterea independenței și a promis că va accelera aceste eforturi. „Este vorba despre a ne asigura că nicio țară nu ne poate ține ostatici. Și că putem trăi așa cum vrem”, a spus el. Ruptura a dat peste cap una dintre cele mai strânse relații din lume. Pe 22 august, SUA au impus tarife de 50% pentru aproximativ 5% din importurile canadiene, acuzând Canada că a tratat în mod nedrept industriile americane de lactate, băuturi alcoolice și automobile.

SUA și Canada s-au certat mult timp pe tema comerțului, în special pe piața protejată a produselor lactate din Canada și pe subvențiile acordate producătorilor de cherestea de rășinoase. Dar au rămas prietene și aliate de încredere.

Trump a făcut în repetate rânduri comentarii incendiare la adresa Canadei

Sub Trump, relațiile dintre SUA și Canada s-au deteriorat rapid. Pe lângă impunerea de tarife vamale asupra produselor canadiene, Trump a făcut în repetate rânduri comentarii incendiare despre transformarea Canadei în cel de-al 51-lea stat american. Carney a venit la putere anul trecut, câștigând politica după o revenire, promițând că i se va împotrivi.

Unele provincii canadiene au interzis vânzarea de produse alcoolice din SUA – o mișcare care a dus la interdicția americană de marți, ca represalii, impusă de SUA diverselor vinuri și băuturi spirtoase canadiene. De asemenea, interdicția este supusă unor motociclete și mopede, produselor lactate, inclusiv zerului, și diferite tipuri de melasă.

Canada explorează legături cu Uniunea Europeană, a declarat un oficial canadian familiarizat cu discuțiile.