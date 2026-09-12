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Bărbat de 47 de ani, căutat de Salvamont Argeș în zona Berevoiești și în masivele Iezer și Făgăraș

Salvamontiștii din Argeș participă sâmbătă seara, la solicitarea Poliției Municipiului Câmpulung, la o acțiune de căutare a unui bărbat de 47 de ani, care a plecat voluntar de la domiciliu. Căutările se desfășoară în zona comunei Berevoiești, precum și în zonele montane Iezer și Făgăraș.
Bărbat de 47 de ani, căutat de Salvamont Argeș în zona Berevoiești și în masivele Iezer și Făgăraș
Sursa foto: Facebook/Salvamont Argeș
Diana Nunuț
12 sept. 2026, 20:00, Social
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Salvamontiștii din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Argeș, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Județean Argeș, participă la acțiunea de căutare a unui bărbat în vârstă de 47 de ani, dat dispărut.

Potrivit unei postări publicate pe Facebook de Salvamont Argeș, bărbatul a plecat voluntar de la domiciliu, iar aria de căutare cuprinde raza comunei Berevoiești, zona montană Iezer și o parte din masivul Făgăraș.

„Echipele noastre de salvatori montani acționează în teren alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, silvicultori, săteni, utilizând toate resursele tehnice și umane disponibile pentru localizarea persoanei în cel mai scurt timp”, transmite Salvamont Argeș.

Acțiunea este coordonată în urma solicitării Poliției Municipiului Câmpulung, iar echipele de intervenție desfășoară căutări în teren pentru identificarea bărbatului.

Misiunea este în dinamică, echipele de intervenție fiind pe teren.

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