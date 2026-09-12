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Alertă de dronă în Botoșani, sâmbătă după-amiază. Oamenii, sfătuiți să se adăpostească / UPDATE Drona s-a prăbușit într-o localitate din județul Suceava

Locuitorii județului Botoșani au primit sâmbătă după-amiază, în jurul orei 16:20, un mesaj RO-Alert de dronă. MApN a anunțat că aparatul de zbor s-a prăbușit într-o localitate din județul Suceava, într-un lan de porumb. A izbucnit un incendiu minor în urma impactului cu solul și s-a format un crater cu diametrul de aproximativ un metru. Nu au fost înregistrate victime.
Alertă de dronă în Botoșani, sâmbătă după-amiază. Oamenii, sfătuiți să se adăpostească / UPDATE Drona s-a prăbușit într-o localitate din județul Suceava
Imagine cu caracter ilustrativ
Diana Nunuț
12 sept. 2026, 16:36, Social
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UPDATE 17:25 MApN anunță că drona s-a prăbușit în județul Suceava

MApN a venit cu informații suplimentare în legătură cu mesajul RO-Alert emis în Botoșani. Într-un comunicat de presă, ministerul anunță că este vorba despre o dronă, care a traversat spațiile aeriene ale Ucrainei și Republicii Moldova până să pătrundă în spațiul aerian al României. Astfel, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.

„Sâmbătă, 12 septembrie, Centrele de Operații Aeriene ale Ucrainei și Republicii Moldova au informat Ministerul Apărării Naționale că o dronă a traversat spațiile aeriene ale celor două state, îndreptându-se către zona de NE a României. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Botoșani, fiind transmis un mesaj RO-Alert, la ora 16.20. În același interval, prin Serviciul Unic de Urgență 112 a fost semnalată prezența unei drone deasupra localității Știubieni, județul Botoșani”, a transmis MApN.

În cele din urmă, drona s-a prăbușit  în zona localității Botoșenița Mare, județul Suceava, într-un lan de porumb. În urma impactului cu solul, a izbucnit un incendiu și s-a format un crater cu diametrul de aproximativ 1 m și adâncimea de 30 cm.

„În urma recunoașterilor efectuate de forțe ale MAI, a fost identificat un obiect zburător prăbușit, în zona localității Botoșenița Mare, județul Suceava, într-un lan de porumb. În urma impactului s-a produs un incendiu de mici dimensiuni și s-a format o cavitate cu diametrul de aproximativ 1 m și adâncimea de 30 cm. Nu au fost înregistrate victime. O echipa pirotehnică a SRI se deplasează la fața locului pentru evaluarea situației”, a mai transmis MApN.

Știrea inițială: RO-Alert emis în Botoșani

Locuitorii din Botoșani au primit, sâmbătă după-amiază, un mesaj RO-Alert, prin care erau informați în legătură cu o „posibilă incursiune de drone”.

Mesajul a fost transmis în jurul orei 16:20.

„Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă”, se arată în mesajul transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

În situația în care în apropiere nu există un adăpost, oamenii sunt sfătuiți să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și pereții exteriori.

Mesajul RO-Alert a fost transmis și în limba engleză.

Alerta vine la doar câteva zile după ce o altă dronă a survolat județul Botoșani, dar s-a prăbușit, în cele din urmă, în Republica Moldova.

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