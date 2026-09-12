Un fost candidat la prezidențiale s-a filmat gătind zacuscă de pește: Tare îmi place

Elena Lasconi, care a candidat la alegerile prezidențiale din 2024, s-a apucat să facă zacuscă de pește. „Mă întreb oare cei care ne conduc fac zacuscă? Sau cine le face zacusca”, s-a întrebat Lasconi în timp ce învârtea în oala de pe aragaz.

Elena Lasconi, fost candidat la alegerile prezidențiale și primarul municipiului Câmpulung a explicat de ce a ales să se filmeze în bucătărie.

„Sunt primar de dimineața până seara, de sărbători și în weekend, dar mai fac și zacuscă. Tare îmi place”, a spus Elena Lasconi, in mesajul care însoțește videoclipul.

În timp ce avea grijă de oală de pe foc, Elena Lasconi a oferit câteva amănunte despre zacuscă.

„M-am apucat să fac zacuscă de pește. Am lăsat peștele la răcit pentru că am fost să oficiez patru căsătorii. Și acum o să-l tai bucățele. Vreau să zic că e super gustoasă zacusca asta și foarte tare îmi place să o fac. Ia uite cum se ia carnea. Mi-am luat ochelarii, că nu vreau să am oase”, a explicat Elena Lasconi.

Elena Lasconi fost aleasă în poziția de primar al municipiului Câmpulung-Muscel în anul 2020. Ea a fost realeasă pentru un al doilea mandat. În plan național, Elena Lasconi a fost pentru o perioadă lidera USR. Ea a candidat la alegerile prezidențiale din 2024 și a ajuns în turul doi, anulat anulat de CCR.